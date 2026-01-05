임실 옥정호 누적 176만 명…'천만 관광' 보인다

작년 920만명 방문하며 역대급 성과
전북 임실군의 역점 사업인 옥정호 출렁다리와 붕어섬 생태공원이 전북특별자치도를 넘어 대한민국을 대표하는 명품 관광지로 자리매김하며 '천만 관광 임실 시대'를 견인하고 있다.
5일 임실군에 따르면 2025년 한 해 동안 옥정호 붕어섬 생태공원을 찾은 관광객은 44만여명으로 집계됐다. 2022년 10월 출렁다리 개통 이후 누적 방문객은 176만여명에 달한다. 특히 지난해 국정감사에서는 전국적인 관광 성공 사례로 공식 언급되며 그 가치를 대내외에 입증했다.
경제적 파급효과도 상당했다. 2025년 기준 붕어섬 생태공원의 입장료 수입과 내부 카페, 음식점 등 편의시설 매출을 합한 운영 매출은 총 38억원에 이른다. 이는 지역 경제 활성화에 실질적인 동력이 되고 있다는 평가다.
관광 콘텐츠의 다변화도 성공 요인으로 꼽힌다. 지난해 3월 도입된 '반려견 동반 입장'에는 1,603팀이 참여하며 반려 가구의 큰 호응을 얻었다. 또한 옥정호 벚꽃축제와 가을철 계절 꽃 식재 등 사계절 내내 볼거리를 제공하며 방문객들의 호평이 이어졌다.
한편, 군은 안전사고 예방과 시설 정비를 위해 1월 1일부터 2월 28일까지 두 달간 옥정호 출렁다리와 붕어섬 생태공원을 동절기 휴장한다. 이 기간 정밀 점검을 거쳐 3월 1일 재개장할 계획이다.
심민 임실군수는 "지난해 임실군 전체 방문객 920만명을 기록하며 천만 관광 시대를 목전에 뒀다"며 "2026년에는 옥정호 등 핵심 관광자원을 더욱 고도화해 반드시 천만 관광객이 머무는 명품 관광 도시를 완성하겠다"고 강조했다.
