국민의힘, 한동훈 겨냥 윤리위 구성…'당게' 징계 돌입

국민의힘은 5일 중앙윤리위원 7명을 선임했다. 윤리위원장 인선도 조만간 마무리하면서 한동훈 전 대표가 연루된 당원 게시판 논란에 관한 징계 절차에 속도가 붙을 전망이다.

국민의힘은 이날 오전 국회에서 최고위원회의를 열고 윤리위원회 구성안을 의결했다. 조용술 당 대변인은 최고위를 마치고 기자들과 만나 "윤리위원 7명을 임명하는 안건이 통과됐다"며 "위원 명단은 현재 비공개"라고 밝혔다.

윤리위원장은 이들 윤리위원 7명이 자체적으로 후보를 정한 뒤, 장 대표가 최종적으로 지명할 방침이다. 조 대변인은 "공정성을 담보하기 위해 호선하는 방식으로 선출한다"며 "윤리위를 엄정하게 구성해야 한다는 당 대표의 의지가 있었다"고 설명했다. 윤리위원장은 그동안 당 대표가 지명해왔다.

한 전 대표의 징계 수위를 결정할 윤리위가 구성됨에 따라 당내 계파 갈등도 격화할 전망이다. 친한(친한동훈)계로 분류되는 한 의원은 통화에서 "(장 대표에게) 수많은 의원이 노선 변화를 요구해도 바뀌는 게 단 하나도 없다"며 "비정상적인 막장으로 가고 있다"고 강하게 반발했다.





한편 김도읍 국민의힘 정책위의장은 이날 장동혁 체제 합류 4개월 만에 사의를 표명했다. 김 의장은 이날 입장문에서 "장 대표가 당의 변화·쇄신책을 준비하고 있는 것으로 알고 있다"며 "저의 소임은 여기까지라고 판단했다"고 했다. 부산 지역구를 둔 김 의장은 국민의힘 부산시장 후보로 거론되는 인물이다.





