[신년사]김학균 VC협회장 "코스닥 정상화에 역량 집중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김학균 한국벤처캐피탈협(VC협회) 회장이 올해 코스닥 시장의 구조적 정상화를 위해 협회 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

5일 김 회장은 신년사를 통해 "성공적인 투자금 회수가 민간 자금의 재출자로 이어지는 선순환 구조를 완성해 낼 것"이라며 이같이 전했다.

우선 김 회장은 "지난해 투자 규모가 회복세를 보인 것에 비해 상대적으로 위축된 회수시장은 우리에게 벤처투자 생태계의 선순환 구조에 대한 근본적인 질문을 던지기도 했다"며 "그럼에도 협회와 회원사가 의미 있는 변화를 만들어내고자 부단히 노력했고, 이는 값진 성과로 이어지고 있다"고 말했다.

김학균 한국VC협회 회장. VC협회

AD

김 회장은 "출자 재원 확대와 회수시장의 정상화를 위한 제안을 적극적으로 펼쳤으며, 이제 그 정책적 결실을 맺기 시작했다"며 "유관단체·학계와 힘을 모아 코스닥 시장 활성화를 위한 구체적인 정책을 지속해서 제안해 온 결과, 혁신 생태계에서 회수시장의 중요성에 대해 정부와 정치권의 깊은 공감대를 끌어냈다"고 짚었다.

그러면서 "정부가 퇴직연금과 법정기금, 각종 연기금의 벤처펀드 출자를 본격 추진하고 있다는 점도 고무적"이라며 "이 밖에도 시장 신뢰 회복을 위한 자율규제 프로그램 도입과 벤처투자분석사 자격시험의 일반 개방 역시 산업의 지속 가능성을 높이기 위한 의미 있는 발걸음이었다"고 평가했다.

올해 최우선 목표로는 기관투자자 중심의 '코스닥 전용 펀드' 설립을 제시했다. 그는 "우선 정부의 '벤처 4대 강국 도약' 비전이 현장에서 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 하고, 코스닥 시장의 구조적 정상화에 역량을 집중하겠다"며 "또한 정부·출자자·운용사 등 이해관계자 간 소통을 통해 불합리한 규제와 문화를 개선하겠다. 해외 자본 유치와 역외펀드 조성 확대를 통해 글로벌 영토도 확장하겠다"고 말했다.





AD

아울러 김 회장은 "기술패권 경쟁 시대에 대한민국 미래 성장동력은 혁신 생태계에 달려 있으며, 이 모든 참여자의 중심이자 연결 고리는 VC"라며 "협회가 중심이 돼 세계 제일의 효율적인 혁신 생태계를 함께 만들어 가자"고 당부했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>