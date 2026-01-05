경상국립대 수시서 학폭 가해자 29명 탈락

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경상국립대학교가 신입생 수시모집에서 학교폭력 이력이 확인된 지원자들을 대거 불합격 처리한 것으로 알려졌다.

5일 연합뉴스는 경상국립대를 인용해 "대학 측이 최근 마감한 2026학년도 수시모집 전형에서 학교폭력 가해 이력이 있는 지원자 29명을 최종 불합격 처리하거나 전형 자격 미달로 배제했다"고 보도했다.

이번 조치는 교육부의 '학교폭력 근절 종합대책'에 따라 모든 대입 전형에 학교폭력 조치 사항 반영이 의무화된 데 따른 것으로 전해졌다.

경상국립대는 학교폭력 기록이 있는 지원자에 대해 전형 총점에서 감점을 부여하거나, 사안의 경중에 따라 부적격 처리하겠다는 방침을 사전에 예고한 바 있다.

또 지원자들의 학교생활기록부를 전수 조사해 학폭 관련 기재 사항을 확인했다.

이후 대학이 정한 '부적격 기준'에 해당하는 지원자는 입학 사정관들의 심의를 거쳐 최종 탈락 처리했다.

특히 지역 거점 국립대로서 교내 면학 분위기 조성과 예비 사회인으로서 인성을 중요하게 평가하겠다는 의지를 강하게 반영했다.





대학 관계자는 연합뉴스에 "공정한 입시 문화를 정착시키고 학교폭력에 대한 경각심을 높이기 위해 관련 규정을 엄격하게 적용했다"고 말했다.





