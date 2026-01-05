의정부시, 2026년 상반기 지역공동체 일자리사업 참여자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 의정부시(시장 김동근)는 오는 13일부터 15일까지 '2026년 상반기 지역공동체 일자리사업'의 참여자 18명을 모집한다.

지역공동체 일자리사업은 저소득층과 장기실업자 등 취업취약계층이 자립 기반을 마련할 수 있도록 지역특화자원을 활용한 공공일자리를 제공하는 사업이다.

사업 기간은 2월 9일부터 6월 26일까지이며, 모집 분야는 ▲문예숲 커뮤니티센터 운영지원 ▲전통문화시설 유지관리 및 환경정화 ▲기초 푸드뱅크 및 푸드마켓 운영지원 ▲일자리발굴 및 일자리센터 업무지원 ▲시민가드너를 통한 걷고 싶은 거리 조성 ▲도시농업공동체 지원을 통한 깨끗한 농지환경 조성 ▲신2나는 우리 마을 정원지킴이 등 총 7개 사업이다.

참여 자격은 사업개시일 기준 19세 이상 65세 미만의 근로능력이 있는 시민으로, 기준중위소득 70%를 초과하지 않으면서 재산이 4억 원 이하인 가구 구성원이다. 이 중 기준중위소득 60% 이하인 저소득층, 장기실업자, 장애인 등 취업취약계층을 우선 선발한다.

참여를 희망하는 시민은 신청 기간 내에 신분증과 자격증 등을 지참해 거주지 관할 동 주민센터(행정복지센터)로 방문해 신청하면 된다.

시는 소득과 재산, 연령 등을 종합적으로 고려해 선발자를 결정하며, 결과는 2월 첫째 주에 개별 통보할 예정이다. 자세한 모집공고는 의정부시 누리집 '채용공고'란을 통해 확인할 수 있다.





이부근 일자리경제과장은 "이번 지역공동체 일자리사업이 어려움을 겪고 있는 시민들의 자립에 실질적 도움을 줘, 민간일자리로 이동하는 디딤돌이 되길 기대한다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

