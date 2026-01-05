동국제약, 센텔리안24 '마데카 크림 타이트 리프팅 레드 라이즈 에디션' 출시

동국제약이 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24의 신제품 '마데카 크림 타이트 리프팅 레드 라이즈 에디션'을 출시했다고 5일 밝혔다.

'마데카 크림 타이트 리프팅 레드 라이즈 에디션'. 동국제약

신제품은 '마데카 크림 타이트 리프팅'(50㎖) 2개입으로 구성됐다. 병오년 '붉은 말의 해'를 맞이해 활동적이고 역동적인 기운을 담아 기획한 한정판이다.

'마데카 크림 타이트 리프팅'은 피부 노화의 속도를 늦춰 보다 건강한 상태로 전환하는 '저속노화'를 콘셉트로 다각도 리프팅 안티에이징 솔루션이다.

피부 칸에 수분을 촘촘하게 채우고 피부선을 탄탄하게 정돈하며, 얼굴 전체를 끌어올리는 '피부 저속노화 3단 매커니즘'을 제공한다. 이를 통해 피부 탄력을 복합적으로 케어하고, 맨피부에도 생기 있는 광채를 선사하는 것이 특징이다. 한정판 패키지에는 떠오르는 해를 배경으로 한 강렬한 디자인을 적용해 새해를 맞는 기대와 앞으로의 변화에 대한 새로운 도약의 의미를 시각적으로 표현했다.





센텔리안24 담당자는 "이번 '마데카 크림 타이트 리프팅 레드 라이즈 에디션'은 '붉은 말'이 상징하는 역동성과 멈추지 않는 에너지에서 착안했다"며 "앞으로도 탄력 관리를 포함해 소비자들의 피부 고민에 맞춘 안티에이징 솔루션을 지속해서 선보일 것"이라고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

