[CES 2026]삼성D, AI 펜던트 등 미래 콘셉트 대거 공개

차세대 폴더블 패널 등 공개

삼성디스플레이가 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 앙코르 앳 윈(Encore at Wynn) 호텔에서 진행한 'CES 2026' 미디어 초청 행사에서 유기발광다이오드(OLED)를 탑재한 인공지능(AI) 펜던트를 비롯해 미래 라이프스타일을 겨냥한 차세대 AI 콘셉트 제품을 대거 공개했다.

삼성디스플레이가 CES 2026에서 공개한 AI OLED 리모트. 삼성디스플레이

'AI OLED 펜던트'는 스마트폰을 대체할 미래형 AI 기기에 대한 상상력을 자극한다. 1.4형 원형 OLED를 활용해 제작했다. 목걸이 형태의 특성상 휴대 및 음성 조작이 용이하며 디스플레이를 활용한 직관적인 조작과 정보 확인까지 가능해 AI 에이전트 활용도를 높일 수 있다.

삼성디스플레이 관계자는 "OLED는 액정표시장치(LCD) 대비 얇고 가볍기 때문에 소형 AI 기기의 배터리 공간 확보를 위한 최적의 디스플레이 솔루션"이라고 설명했다.

1.3형 원형 OLED를 통해 가정 내 다양한 AI 기기를 편리하게 통합 제어할 수 있는 리모컨 콘셉트의 'AI OLED 리모트'도 선보였다. 기기마다 리모컨을 찾아다닐 필요 없이 거실에 비치돼 있는 AI OLED 리모트를 통해 모든 기기를 손쉽게 제어하는 일상을 상상해볼 수 있다.

이 밖에도 삼성디스플레이는 전면 카메라를 통해 피부 상태, 발열 등을 확인하고 AI의 뷰티·건강 관리 조언을 받을 수 있도록 지원하는 'AI 미러(13.4형 원형 OLED)', 별도의 스마트 디바이스를 꺼내지 않고도 음악을 재생하거나 설정을 조정할 수 있는 콘셉트의 'AI 이어폰 케이스(1.3형 원형 OLED)' 및 'AI 헤드셋(1.5형 원형 OLED)' 등 아이디어 제품을 전시했다.

삼성디스플레이가 CES 2026에서 공개한 AI OLED 펜던트. 삼성디스플레이

삼성디스플레이는 이번 전시에서 차세대 폴더블 패널도 공개했다. 2024년형 폴더블 패널과 차세대 폴더블 패널 가운데에 띄워진 글자가 각각 어떻게 다르게 보이는지 비교해볼 수 있도록 했다. 차세대 폴더블 패널은 비교 제품 대비 접히는 부분의 빛 반사나 그림자로 인한 화질 저하 정도가 눈에 띄게 적다. 차세대 폴더블 패널의 주름 깊이는 2025년형 제품 대비 약 20% 얕아졌다.





폴더블 패널의 주름이 얕아지면 시인성이 개선되면서 사용자의 시각적 만족도가 높아지는 것은 물론, 화면 터치 중 손가락이 걸리거나 미끄러지는 느낌이 줄어 일관적인 터치감을 제공할 수 있다. 프리미엄 제품에 걸맞은 고급스러운 사용자 경험을 전달할 수 있는 셈이다. 적층 구조 최적화 등 지속적인 연구개발(R&D) 혁신을 통해 차세대 폴더블 패널의 주름을 개선했다는 설명이다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

