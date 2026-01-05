AI가 유해 콘텐츠 차단…LGU+, '무너 키즈폰2' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

출고가 37만원

골전도 이어폰·보험·AI 학습팩 결합

LG유플러스가 자체 캐릭터인 ‘무너’를 활용한 ‘U+키즈폰 무너 에디션2’를 출시했다. LG유플러스 모델이 U+키즈폰 무너폰2를 소개하는 모습. 사진=LG유플러스

LG유플러스가 자체 캐릭터 '무너'를 활용한 키즈 전용 스마트폰 'U+키즈폰 무너 에디션2'를 출시했다고 5일 밝혔다. 출고가는 36만9500원이며, 색상은 블루와 그레이 두 가지다.

지난 2일 출시된 무너폰2는 LG유플러스가 미취학 아동과 초등학생을 대상으로 선보이는 아홉 번째 키즈폰이다. 삼성전자의 '갤럭시 A17 LTE' 모델을 기반으로 제작됐으며, 바탕화면과 테마 전반에 LG유플러스의 대표 캐릭터 '무너'를 적용했다. 제품은 키즈 골전도 에어 이어폰을 비롯해 무너 파우치, 전용 케이스, 넥스트랩, 스티커, 액정보호필름 등으로 구성된 패키지로 제공된다.

이번 제품의 가장 큰 특징은 AI 기반 유해 콘텐츠 차단 기능이다. 자녀가 유해 이미지를 촬영하거나 캡처·다운로드할 경우 AI가 이를 감지해 즉시 경고 알림을 보내고 삭제를 유도한다. 비속어 등 유해 키워드가 포함된 문자 메시지를 수신했을 때도 보호자에게 알림이 전달돼 빠른 대응이 가능하다. LG유플러스는 이 기능이 자녀 보호는 물론 올바른 스마트폰 사용 습관 형성에 도움이 될 것으로 보고 있다.

기존 키즈폰의 핵심 기능도 유지했다. 보호자는 '키위플레이+' 앱을 통해 자녀의 실시간 위치를 확인하고 앱 사용을 관리할 수 있다. 위치 조회와 사용 제어는 키즈폰 이용 시 가장 중요한 보호 기능으로 꼽힌다.

LG유플러스는 신제품 출시를 기념해 다양한 혜택도 마련했다. 오는 9일부터 무너폰2를 개통한 만 0~15세 고객에게는 교보라이프플래닛의 '키즈케어 보험'을 1년간 무료로 제공한다. 해당 보험은 깁스 치료와 재해 골절에 대해 회당 3만원을 보장한다.

선착순 1만명에게는 '유독픽(Pick) AI 교육팩'을 3개월간 무료로 제공한다. 과학·수학 학습용 '과학동아AiR'과 '수학대왕', 영어·국어 학습을 위한 '플랭'과 '러니'로 구성돼 전 과목 AI 자기주도 학습이 가능하다.

이밖에 만 18세 이하 개통 고객 중 하나은행 용돈관리 앱 '아이부자' 이용 고객에게는 최대 7000원의 용돈 혜택을 제공하며, 키즈 메타버스 플랫폼 '키즈토피아' 신규 가입 고객에게는 3만원 상당의 무너 아이템을 지급한다. U+ 온라인공식스토어를 통해 개통하고 이벤트에 응모한 고객은 라벨 프린터기, 보조배터리, 무선 이어폰 중 1종을 선택해 받을 수 있다.





이현승 LG유플러스 디바이스·Seg담당은 "무너폰2는 아이가 처음 사용하는 스마트폰인 만큼 안전과 사용 관리에 초점을 맞췄다"며 "AI 기반 보호 기능과 생활 밀착형 혜택을 통해 부모가 안심하고 선택할 수 있는 키즈폰으로 자리 잡을 것"이라고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

