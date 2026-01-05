이노비즈협회, 기술·인증평가단 5기 OJT 및 입사식 개최

전국 권역별 전문가 6명 임용

이노비즈협회(중소기업기술혁신협회)는 지난 2일 경기 성남시 분당구 소재 협회 2층 대회의실에서 '기술·인증평가단 5기 OJT 및 입사식'을 개최했다고 5일 밝혔다.

행사는 협회의 기술·인증 평가 역량을 강화하고, 새롭게 선발된 기술·인증평가단 5기 위원들의 임용을 공식화하며 평가 업무 수행을 위한 실무 중심의 교육을 제공하기 위해 마련됐다.

지난 2일 열린 제5기 이노비즈 기술인증평가단 입사식에서 협회 관계자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 이노비즈협회

이번에 선발된 기술·인증평가단 5기는 총 6명으로, 수도권 3명, 대전·세종·충북·충남 1명, 대구·경북 1명, 부산·울산·경남 1명 등 전국 주요 권역에서 임용됐다. 각 위원은 기술평가 및 인증 분야에서 풍부한 현장 경험과 전문성을 갖추고 있어 협회는 이들을 중심으로 지역 기반의 기술·인증 평가 역량을 더욱 강화해 나갈 계획이다. 이번 선발된 6명 포함 총 32명 규모가 전국에서 활동한다.





정광천 이노비즈협회 회장은 "기술·인증평가단은 이노비즈 기업의 기술혁신과 성장을 뒷받침하는 핵심 주체"라며 "협회 소속 전문가로서 자부심을 가지고 회원사에 전문적인 평가와 실질적인 도움을 제공해 협회의 위상 제고에 기여해 주길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

