모나미, 브랜드 서포터즈 '펜클럽' 9기 모집

15명 선발…오는 25일까지 신청 가능

모나미는 브랜드 서포터즈 '모나미 펜클럽(Pen Club)' 9기를 모집한다고 5일 밝혔다.

펜클럽은 모나미 펜(Pen)을 사랑하는 팬(Fan)들이 모여 신제품 및 한정판 제품이나 오프라인 스토어의 즐길 거리를 직접 체험하고, 홍보 콘텐츠를 제작하는 서포터즈 프로그램이다. 153명이 활동한 이전 기수와 달리, 새롭게 개편된 9기부터는 15명의 소수 인원을 선발한다.

활동은 개인 미션과 팀 미션으로 구성된다. 개인 미션은 신제품 및 주요 제품에 대한 리뷰 콘텐츠를 각자의 사회관계망서비스(SNS)에 올리는 방식으로 진행되며, 팀 미션은 숏폼 등 협업 콘텐츠를 제작해 활동 종료 시점인 오는 5월에 결과를 발표하는 형태로 운영된다.

모나미는 브랜드 서포터즈 '모나미 펜클럽(Pen Club)' 9기를 모집한다. 모나미

선발된 인원에게는 ▲오프라인 스토어 내 자사 제품 40% 할인 ▲모나미스토어 잉크랩 무료 체험(동반 1인 포함) ▲프리미엄 펜 무료 각인 서비스 ▲웰컴 기프트 제공 등 다양한 혜택이 주어진다. 모나미는 개인 및 팀 미션 수행 결과에 따라 우수 참가자 또는 팀을 선정, 추가 리워드나 상금도 제공한다.

모나미에 관심 있는 사람이라면 누구나 참여할 수 있다. 오는 25일까지 약 3주간 모집 포스터 상단의 QR코드 내 구글폼을 통해 신청하면 된다. 이전 기수 참여자도 재지원이 가능하며, 선발된 인원은 2월 5일부터 5월 28일까지 약 4개월간 펜클럽 활동을 수행한다.





모나미 관계자는 "이번 펜클럽은 그 어느 기수보다 소비자와의 접점이 많아진 것이 특징"이라며 "9기 활동을 통해 참가자의 취향과 감각이 담긴 콘텐츠로 모나미의 브랜드 경험이 더욱 다채롭게 확산하길 기대한다"라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

