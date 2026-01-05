[알립니다]제70회 신문의 날 표어 및 신문홍보 캐릭터 공모

한국신문협회·한국신문방송편집인협회·한국기자협회는 제70회 신문의 날을 맞아 표어 및 신문홍보 캐릭터를 공모합니다. 독자 여러분의 많은 참여를 바랍니다.
◆표어 출품 규격 및 출품작 수: 20자 이내, 개인별 2점 이내
◆신문 홍보 캐릭터
△캐릭터 형태 : 기본형 앞, 뒤, 좌, 우 4종
△제출 파일 확장자 : JPG, PNG, PDF 파일(손그림 제외)
△출품작 수 : 개인별 2점 이내
◆시상 내역(표어·캐릭터 각각 선정 및 시상)
△대상 1명(상금 100만원과 상패)
△우수상 2명(상금 50만원과 상패)
△공모 기간 : 2026년 1월 5일(목)~2월 27일(금) 오후 5시까지
△발표 : 3월 중순 이후 수상자 개별 통보
△시상 : 제70회 신문의 날 기념 대회
△문의 : 한국신문협회 (02)730-0199
※응모 방법은 한국신문협회 홈페이지(www.presskorea.or.kr) 참고
◆주최: 한국신문협회·한국신문방송편집인협회·한국기자협회
