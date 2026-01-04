광주·전남 대통합 논의 급물살…비공개 설문엔 "갈등해결" 우선

전남도 2022년 전문가·시도민 조사

"행정통합 명분보단 갈등 풀어야" 응답

전라남도와 광주시가 병오년 새해를 맞아 2일 국립5·18민주묘지에서 대한민국 민주화의 상징인 오월 영령들 앞에서 광주·전남 대부흥의 새 역사를 열어가기 위해 양 시·도 대통합을 즉각 추진하기로 선언했다.

광주광역시와 전라남도 행정통합 추진이 전국적으로 이목을 집중시키고 있는 가운데 지난 2022년 광주·전남연구원이 진행한 행정통합 설문조사 결과(당시 비공개)에 대한 관심도 커지고 있다.

광주전남연구원(현재는 광주연구원·전남연구원 각각 분리)은 지난 2022년 6월, 8월 16일~9월 15일, 11~12월 온·오프라인을 통해 '광주시. 전남도 경제통합과 행정통합'을 주제로 한 전문가와 지역민 의견·설문조사를 진행했다.

6월 실시한 전문가 조사엔 광주·전남 내외부 전문가 100명(온라인 설문)이 참여했다.

이들은 광주·전남 행정통합 추진 시기에 대해선 '빠를수록 좋다' 46%, '타지역의 추진 경과를 고려해 추진' 28%, '법·제도적 제반 사항이 완벽하게 갖춰지고 난 뒤 추진' 26% 순으로 답한 것으로 전해진다.

'추진 필요성'에 대해선 '높다' 46%, '매우 높다' 24%로 10명 중 7명이 공감했다.

행정통합을 전제로 '시급하게 추진해야 할 분야'에 대해선 절반이 넘는 전문가들이 '지자체간 갈등 조정 (26.5%)', '행정구역 조정·개편 (24%)'이라고 답했다.

8월부터 9월엔 시·도민 2,000명을 대상으로 한 조사를 진행했다.

우선 행정통합을 전제로 시급하게 추진해야 할 분야에 대해선 '지자체간 갈등 조정 (20.6%)' 을 꼽았다. 이어 '행정구역 조정·개편 18.9%', '통합교통체계 구축 17.5%' 등 순으로 답변이 나왔다.

11~12월 사이 시·도민 2013명을 대상으로 한 조사에서도 시·도민들은 시·도 상생 협력의 한계 요인으로 '자기 지역을 우선 생각하는 소지역주의'(33.5%)를 지목했다.

구성된 질의와 답변에 다소 차이는 있다 하더라도 근본적으로 양 시도간 '갈등 해소'를 어떻게 풀어낼 것인지가 중요하다는 인식이 높았다.





한편 김영록 전남지사는 지난 2일 국립5·18민주묘지에서 강기정 광주시장과 시·도 대통합을 선언하며 "이재명 대통령께서 강력한 의지로 통합 지방정부의 과감한 지원에 나서 주시고 정부가 파격적 인센티브를 약속하고 있는 바로 지금이 광주·전남 대통합의 최적기다"라며 "이번 기회를 놓치면 언제 다시 이런 조건이 갖춰질지 장담할 수 없으므로 광주·전남의 가장 큰 숙원인 행정통합이 성공하도록 함께 힘을 모으자"고 말한 바 있다.





