새해 초 앵커리지 날아간 박형준 부산시장… 북미·북극권 협력, 첨단산업 확대

4~10일 미국 3개 도시 4박 7일 순방



북극권 물류거점 협력, 첨단산업 확대

박형준 부산시장이 북극항로 협력과 글로벌 기술 교류를 위해 미국 순방에 나선다.

부산시는 박 시장이 4일부터 10일까지 4박 7일 일정으로 미국 앵커리지와 놈, 라스베이거스 등 3개 도시를 방문한다고 알렸다.

박 시장은 현지시각 5일부터 6일까지 알래스카주 앵커리지와 놈을 찾아 북미 북극권 거점 도시와의 협력 네트워크 강화에 나선다. 5일 오전에는 앵커리지시청에서 부산시와 앵커리지시 간 우호협력도시 협정 체결식이 열린다. 양 도시는 항만·물류와 관광, 에너지 자원, 인적 교류 분야에서 협력을 넓혀 나갈 계획이다.

같은 날 박 시장은 알래스카 주지사를 예방해 부산과 알래스카주 간 경제·산업 협력 가능성에 대해 의견을 나눈다. 북극항로와 연계한 물류 협력 방안을 살피기 위해 앵커리지 항만을 방문해 운영 현황과 물류 기반도 점검할 예정이다.

6일에는 북극항로의 핵심 기착지로 주목받는 놈을 방문해 놈 시장과 항만관리위원회 관계자들과 만나 북극권 도시 간 교류 확대와 항로 거점 확보 방안을 논의한다. 이어 베링해협 인근에 추진 중인 놈 심해항 개발 예정지를 찾아 항만 운영 여건과 개발 동향을 살펴보고 북극항로 활성화에 대비한 부산의 역할을 모색한다.

7일부터는 라스베이거스로 이동해 세계 최대 가전·정보기술 전시회인 'CES 2026'을 방문한다. 박 시장은 통합부산관을 찾아 참가 기업들을 격려하고 글로벌 바이어와 투자자 간 교류 상황을 점검하며 부산 기업의 해외 진출 가능성을 직접 살필 예정이다.

미국소비자기술협회 부회장과도 만나 부산 기업의 지속적인 CES 참여와 전시 협력 방안에 대해 의견을 교환한다. 부산 기업들은 이번 CES에서 최고혁신상 2개를 포함해 모두 13개의 혁신상을 받았다.

박 시장은 미국프로미식축구(NFL) 팀 라스베이거스 레이더스의 홈구장인 얼리전트 스타디움도 방문한다. 첨단 기술이 접목된 복합 스포츠·엔터테인먼트 시설 운영 사례를 살펴보고 구단 사장과 스포츠 구단 운영과 기반 조성, 스포츠 콘텐츠를 활용한 관광·문화 산업 확장 방안에 대해 논의할 계획이다.





AD

박 시장은 "북극권 물류 거점과 협력하고 CES를 통한 글로벌 기술 교류에 집중해 부산이 글로벌 허브도시로 도약하는 계기가 될 것"이라며 "미래 전략산업 육성과 도시 브랜드 강화를 통해 세계가 주목하는 도시로 만들어 가겠다"고 말했다.

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>