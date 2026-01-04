속초시, 2026 첫 기획공연 '영화음악콘서트' 30일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'영화로 여는 2026' 30일 개최

6일 10시부터 온라인 예매

그랜드필하모닉오케스트라 50명

100분간 영화음악 라이브로 선보여

강원도 속초시가 2026년 새해를 맞아 오는 30은 오후 7시 30분 속초문화예술회관 대공연장에서 '영화로 여는 2026! 영화음악콘서트'를 개최한다.

이번 공연은 속초시가 주최하고 그랜드필하모닉오케스트라가 주관한다. 공연은 중간휴식 15분을 포함해 총 100분간 진행되며, 대중에게 사랑받는 영화음악을 오케스트라 라이브로 선보여 새해의 설렘과 감동을 전한다.

무대에는 그랜드필하모닉오케스트라 50명이 출연해 명작 영화의 주요 OST를 웅장하고 섬세한 소리로 연주한다. 그랜드필하모닉오케스트라는 서울 지역을 바탕으로 다양한 레퍼토리를 선보여 온 전문 연주단체로, 이번 공연에서도 영화음악 특유의 장면감과 감정을 생생하게 전달할 예정이다.

공연 진행은 사회자 손지혜가 맡는다. 손지혜 사회자는 프로그램 소개와 곡해설을 통해 관객이 영화음악의 맥락을 쉽게 이해하고 공연에 몰입할 수 있도록 도울 예정이다.

무대의 완성도를 높이기 위해 테너 안세권, 가수 이예준, 기타리스트 이병우의 협연도 함께한다.

관람료는 전 좌석 1만원이며, 예매는 1월 6일 오전 10시부터 속초문화예술회관 온라인 티켓 예매시스템에서 가능하다. 1인당 최대 4매까지 구매할 수 있으며, 관람 대상은 초등학생 이상이다.

이병선 속초시장은 "이번 영화음악 콘서트가 시민이 새해를 문화예술과 함께 의미 있게 시작하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 공연 콘텐츠를 통해 시민의 문화 향유 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.





자세한 사항은 속초문화예술회관 홈페이지에서 확인할 수 있다. 카카오톡에서 '속초문화예술회관'을 채널 추가하면 기획 및 대관 공연과 공지 사항 등을 안내받을 수 있다.





