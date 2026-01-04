구로구, 100개 주요사업 담은 '구정백서' 발간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7개 분야 정책 수록…전자책도 공개

서울 구로구(구청장 장인홍)가 지난해 구정 주요 사업을 정리한 '2025 구정백서'를 발간했다. 구정 전반에 대한 이해도를 높이고 구민과 행정 간 소통 자료로 활용하기 위해서다.

구로구 '2005 구정백서'. 구로구 제공.

백서는 ▲지역발전도시 ▲교육도시 ▲생태환경도시 ▲민생경제도시 ▲민관협력도시 ▲복지도시 ▲문화체육도시 등 7개 분야로 구성됐다. 각 분야별로 100개 주제의 주요 사업 내용을 담았다. 예산현황, 시설현황 등 기타 구정자료도 함께 수록했다.

구는 구정백서 300부를 제작해 구청 각 부서와 동주민센터 등에 배부했다. 구민 누구나 쉽게 볼 수 있도록 구로구청 누리집에 전자책으로도 게시했다.





장인홍 구로구청장은 "2025 구정백서는 한 해 동안 구로구가 걸어온 변화의 기록이자 앞으로 나아갈 방향을 담은 자료"라며 "구민들이 구정 운영 방향을 이해하고 앞으로의 변화를 함께 그려보는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

