베네수 수도서 수차례 폭발음…항공기 저공비행(상보)

베네수엘라 수도 카라카스에서 수차례의 폭발음이 발생하고 주민들이 거리로 뛰쳐나오는 등 소요사태가 발생한 것으로 전해졌다.
3일(현지시간) 오전 AP 등 해외 주요 외신들은 카라카스에서 여러 차례 폭발음이 발생했다고 일제히 보도했다.
AP에 따르면 이날 오전 2시께 카라카스에서 최소 7차례의 폭발음과 저공 비행하는 항공기 소리가 들렸다. 도시 곳곳에서 주민들이 거리로 뛰쳐나온 모습도 목격됐다.
AFP 등 또 다른 외신도 카라카스에서 항공기 소리와 폭발음, 연기 기둥이 포착됐다고 전했다.
이달 초 도널드 트럼프 미국 대통령은 베네수엘라 인근 해역에서 수행해온 군사 작전을 베네수엘라에 대한 지상작전으로 확대할 수 있다는 가능성을 내비쳤다. 이에 대해 일각에서는 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 퇴진을 압박하기 위한 게 아니냐는 해석이 나오고 있다.
트럼프 행정부는 베네수엘라 근해에서 마약 운반선으로 의심되는 선박을 격침하고 국제법을 위반한 유조선을 나포한 바 있다.
