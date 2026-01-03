나주시 '2026년 주민과의 대화' 20개 읍면동 순회

오는 7일부터 20일까지 현장소통

시민 의견으로 시정 방향 설계 예정

나주시가 오는 7일부터 20일까지 20개 읍면동을 순회하며 ‘2026년 주민과의 대화’를 개최한다. 사진은 지난해 2월에 실시한 주민과의 대화 모습. 나주시 제공

전남 나주시가 2026년 새해를 맞아 시민과 직접 소통하며 시정 방향을 함께 모색하기 위해 '주민과의 대화'를 오는 7일부터 20일까지 20개 읍면동을 순회하며 개최한다.

3일 나주시에 따르면 이번 주민과의 대화는 새해 첫 현장 중심 소통 행정의 일환으로 시민 중심의 열린 시정을 구현하고 지역별 현안과 생활 속 불편 사항을 직접 듣기 위해 마련했다.

남평읍을 시작으로 관내 20개 읍면동을 차례로 방문해 주민들의 다양한 의견을 경청할 예정이다.

특히 이번 일정에서는 '인공태양 연구시설 구축', '2026 나주방문의 해' 등 시가 중점적으로 추진 중인 주요 정책과 향후 시정 운영 방향을 주민들에게 직접 설명하고 지역 여건에 맞는 발전 방안을 함께 논의할 계획이다.

아울러 생활 현장에서 체감하는 불편 사항과 지역 발전을 위한 건의 사항, 창의적인 정책 아이디어 등을 폭넓게 수렴해 실질적인 개선과 정책 반영으로 이어질 수 있도록 할 방침이다.

윤병태 나주시장은 "주민 한 분 한 분의 목소리가 나주의 미래를 만들어 가는 가장 중요한 출발점이다"며 "삶의 현장으로 직접 찾아가 소통하고 공감하며 지역 발전으로 이어질 수 있는 실질적인 해법을 찾기 위해 적극 소통하겠다"고 밝혔다.





한편 나주시는 이번 주민과의 대화를 통해 제시된 의견들을 면밀히 검토해 시정에 적극 반영하고 필요할 경우 제도 개선과 후속 조치로 연결해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 갈 계획이다.





호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr

