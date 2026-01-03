동대전도서관, 청소년 대상 '독서회·창작 체험' 강좌 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청소년들 창의력과 자기표현 역량 기를 수 있도록 마련

동대전도서관이 겨울방학을 맞아 4일부터 2월 28일까지 청소년을 대상으로 독서회 및 창작 체험 강좌를 운영한다.

이번 프로그램은 독서와 토론을 통해 사고의 폭을 넓히고, 다양한 창작 활동으로 청소년들이 창의력과 자기표현 역량을 기를 수 있도록 마련됐다.

운영 프로그램은 ▲다시 만나는 청소년 밴드, 뮤직 라이브러리 프로젝트(1월 4일~2월 22) ▲내 감정 이모티콘 만들기(1월 17일~2월 7일) ▲제로웨이스트 텀블러 가방 만들기(2월 21일)▲내 마음에 간직한 책 속 한 문장, 책갈피 만들기(2월 28일)의 강좌가 진행된다.

특히 이번 겨울방학에 새롭게 선보이는 ▲동대전도서관 청소년 독서 모임 1기(1월 17일~2월 28일 격주 토요일)는 청소년들이 고전 도서를 함께 읽고 자유롭게 생각을 나누는 독서회로, 책을 깊이 읽고 경쟁이나 평가 없이 서로 의견을 자유롭게 주고받으며 독서 활동에 대한 흥미를 느낄 수 있도록 준비했다.

1월 강좌는 접수 중에 있으며, 2월 강좌는 2월 2일 오전 9시부터 대전시 OK 예약 서비스를 통한 온라인 접수와 전화 접수도 가능하다.





기타 자세한 내용은 동대전도서관 홈페이지를 참고하거나 동대전도서관 정보서비스팀으로 문의하면 된다.





