서울 종각역 앞 3중 추돌사고…보행자 40대 여성 사망·9명 부상(종합)

2일 오후 6시5분께 서울 종로구 종각역 앞 도로에서 승용차 2대와 택시 1대가 잇따라 추돌하는 교통사고가 나 40대 여성이 숨지고 9명이 다쳤다. 소방 당국 등에 따르면 택시 1대가 횡단보도 방향으로 돌진하며 승용차 2대를 잇달아 추돌했다. 택시는 승용차를 추돌한 뒤 횡단보도 신호등 기둥을 들이받았고, 이후 앞에 있던 차량을 추돌한 뒤 멈췄다.

연합뉴스

소방 당국 등에 따르면 택시 1대가 횡단보도 방향으로 돌진하며 승용차 2대를 잇달아 추돌했다. 택시는 승용차를 추돌한 뒤 횡단보도 신호등 기둥을 들이받았고, 이후 앞에 있던 차량을 추돌한 뒤 멈췄다. 이 과정에서 횡단보도 신호를 기다리던 보행자를 들이받았다.

이 사고로 택시 운전자와 승객 등 4명, 보행자 6명이 부상을 입었다. 부상자에는 외국인 4명(인도네시아인 3명·인도인 1명)도 포함됐다.

이중 보행자인 40대 여성은 심정지 상태로 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌다.

사고 차량 중 1대에서는 화재가 발생하기도 했다.

승용차를 들이받은 택시 운전자는 70대 남성으로 확인됐다.





경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위와 부상자 신원 등을 조사하고 있다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

