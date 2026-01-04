"이사·혼수·새학기 가전 할인"…롯데하이마트, '광세일' 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1월 말까지 전국 310여개 매장서 진행

김치냉장고, 세탁건조기 등 온라인 최저가 수준

롯데하이마트가 1월 한 달간 전국 310여개 매장에서 2026년 첫 할인행사인 '광(光)세일'을 진행한다고 2일 밝혔다. 이사·혼수 고객 타깃 가전과 가전 케어 서비스 할인 등 고객 수요에 맞춘 다양한 혜택들을 마련했다.

롯데하이마트가 1월 한달간 전국 310여개 매장에서 2026년 첫 할인행사인 '광(光)세일'을 진행한다. 롯데하이마트 제공.

AD

먼저 김치냉장고, 세탁건조기 등 다양한 품목 대상으로 새해 기념 '초특가 상품' 행사를 진행한다. 대표 행사상품은 삼성전자 '김치플러스 4도어(490L)' 199만원, '비스포크 그랑데AI 원바디 Top-Fit(세탁기 25kg+건조기 20kg)' 280만원, LG전자 '올레드 TV (65형)' 259만원, '트롬 드럼 세탁기(24kg)' 149만원 등 인터넷 최저가 수준에 제공한다.

결혼, 이사를 앞둔 고객 대상으로 최대 140만원 할인 혜택을 제공한다. 특히 결혼하는 고객들을 위한 '웨딩 페어' 가격 할인 혜택을 전달 대비 50% 늘렸다. 가전을 500만원 이상 구매하고 웨딩홀 계약서 등을 통해 결혼을 인증하면, 구매 금액에 따라 최대 60만원 할인 혜택을 제공한다.

또한 삼성전자, LG전자 가전 구매 고객을 대상으로 진행하는 '브랜드위크' 행사도 준비했다. 매장에 따라 700만원 이상 구매 시, 구매 금액에 따라 최대 80만원 할인 혜택을 선보인다. '초특가 상품', '브랜드위크', '웨딩 페어' 행사 혜택은 중복으로 적용할 수 있다.

새 학기를 앞두고 노트북, 태블릿 등 IT가전 구매를 고려하는 고객들을 위한 특별 할인 혜택도 진행한다. 대표 할인 행사상품은 LG전자 '그램', ASUS '비보북'으로, 각각 500대 한정으로 10만원 즉시 할인 혜택을 제공한다. 삼성전자 '갤럭시탭 S11'과 '갤럭시탭 S11 울트라'는 오는 14일까지 용량 업그레이드 비용을 50% 할인가에 제공한다. 예를 들어 '갤럭시탭 S11 울트라' 용량을 256GB에서 512GB로 업그레이드하면, 업그레이드 비용을 기존 가격 대비 반값인 8만원대에 제공한다.

삼성전자, LG전자 노트북 행사상품 대상 동시 구매 혜택도 마련했다. 오는 15일까지 삼성전자, LG전자 노트북 전 상품 대상으로, 로지텍 마우스, 키보드 등 PC 액세서리 행사상품 한 가지를 동시 구매하면, 즉시 할인을 통해 PC 액세서리를 무상 증정하는 것과 같은 효과를 제공한다.

자체브랜드(PB) 'PLUX(플럭스)' 다품목 할인 행사도 처음 진행한다. 매장과 온라인쇼핑몰에서 PLUX 상품을 두 개 이상 구매 시, 상품별 3% 할인 혜택을 즉시 할인, 엘포인트(L.POINT) 적립 등으로 제공한다.





AD

우제윤 롯데하이마트 마케팅플래닝팀장은 "이사 및 결혼, 새학기 등 고객 수요를 고려해 1월 광세일 행사를 마련했다"며 "꼭 필요한 가전들을 좋은 혜택에 구매하고 새해를 더 기분 좋게 시작하시기 바란다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>