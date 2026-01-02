수출입은행, 신임 본부장·준법감시인 선임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중소·중견기업 지원, 자금운용, 대외경협기금 담당

준법감시인은 감사·재무·지점장 거친 베테랑 임명

한국수출입은행은 본부장 3명과 준법감시인을 선임했다고 2일 밝혔다.

김진섭 한국수출입은행 신임 본부장. 수은

신임 본부장으로 김진섭 기획부장, 이동훈 공급망안정화기금단장, 서정화 경협총괄부장을 임명했다.

김 신임 본부장은 기획부장, 자금시장단장, 경영혁신실장 등을 역임한 기획·경영관리 전문가다.

중소중견기업금융본부를 이끌며 수은의 중소중견기업 지원을 위한 전략 수립과 실행 업무를 총괄한다.

이동훈 수은 신임 본부장. 수은

이 신임 본부장은 공급망안정화기금단장, 혁신성장금융3부장, 수은인니금융 부사장 등을 역임한 여신·글로벌금융 전문가다.

글로벌·자본시장본부장을 맡아 수은의 자본시장 업무 확장과 자금조달·운용 업무를 이끈다.

서정화 수은 신임 본부장. 수은

서 신임 본부장은 경협총괄부장, 부산지점장, 서아시아부장 등을 역임한 국제개발협력 전문가다.

경제협력사업본부를 맡아 개발도상국 경제 발전을 지원하는 대외경협기금 업무를 담당한다.

박희갑 수은 신임 준법감시인. 수은

신임 준법감시인으로는 박희갑 감사부장을 임명했다.





박 신임 준법감시인은 감사부장, 재무관리부장, 수원지점장 등 주요 직책을 거쳤다. 수은 준법감시 업무를 이끌게 된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

