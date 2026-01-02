수출입은행, 신임 본부장·준법감시인 선임

중소·중견기업 지원, 자금운용, 대외경협기금 담당
준법감시인은 감사·재무·지점장 거친 베테랑 임명
한국수출입은행은 본부장 3명과 준법감시인을 선임했다고 2일 밝혔다.
신임 본부장으로 김진섭 기획부장, 이동훈 공급망안정화기금단장, 서정화 경협총괄부장을 임명했다.
김 신임 본부장은 기획부장, 자금시장단장, 경영혁신실장 등을 역임한 기획·경영관리 전문가다.
중소중견기업금융본부를 이끌며 수은의 중소중견기업 지원을 위한 전략 수립과 실행 업무를 총괄한다.
이 신임 본부장은 공급망안정화기금단장, 혁신성장금융3부장, 수은인니금융 부사장 등을 역임한 여신·글로벌금융 전문가다.
글로벌·자본시장본부장을 맡아 수은의 자본시장 업무 확장과 자금조달·운용 업무를 이끈다.
서 신임 본부장은 경협총괄부장, 부산지점장, 서아시아부장 등을 역임한 국제개발협력 전문가다.
경제협력사업본부를 맡아 개발도상국 경제 발전을 지원하는 대외경협기금 업무를 담당한다.
신임 준법감시인으로는 박희갑 감사부장을 임명했다.
박 신임 준법감시인은 감사부장, 재무관리부장, 수원지점장 등 주요 직책을 거쳤다. 수은 준법감시 업무를 이끌게 된다.
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
