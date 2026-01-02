고향사랑기부금, 1500억원 모였다… 산불 피해지역 집중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2023년보다 130% 성장… 기부 139만건

10만원 이하 기부 98% '세액공제' 혜택

지난해 3∼4월 산불 피해 184억원 쏟아져

2025년 고향사랑기부제를 통해 모금된 금액이 1500억원을 넘어선 것으로 집계됐다. 지역 균형발전을 위해 개인이 본인 거주지 외 지역에 일정금액을 기부하고 지역특산품 등을 받는 제도다.

2일 행정안전부에 따르면 지난해 모금액은 총 1515억원으로, 제도 시행 첫해인 2023년 651억원에 비해 약 130%, 2024년 879억원 대비 약 70% 증가했다. 행안부는 고향사랑기부제가 지역 균형발전의 효과적인 수단으로 자리잡고 있다고 해석한다.

기부건수는 약 139만건으로 직전 해(77만건) 대비 80%가량 늘었다. 지역 특산물 판로 확대에 기여하는 답례품 판매액 또한 316억원을 기록하며 2024년(205억원)보다 54% 성장하는 등 모든 지표에서 전년대비 상승한 것으로 나타났다.

기부자의 연령대로는 30대(30%)와 40대(28%)가 전체 기부의 절반을 넘었다. 50대(25%)와 20대(10%)가 뒤를 이었다. 기부 금액별로는 10만원 이하 기부가 약 98%에 달해 10만원까지 전액 세액공제 혜택이 기부 참여에 큰 역할을 한 것으로 파악됐다.

특히 지난해 초대형 산불 피해를 본 지역에는 기부가 집중됐다. 경남 산청과 울산 울주, 경북 안동 등 8개 지방자치단체는 지난해 봄 산불 피해가 크게 나면서 특별재난지역으로 선포된 바 있다. 2025년 3∼4월 이들 지역의 고향사랑기부 모금액은 184억원으로, 2024년 동기(79억원) 대비 약 2.3배 많았다.





윤호중 행안부 장관은 "지난해 거둔 성과는 무엇보다 지역을 사랑하는 마음을 기부로 적극 표현해주신 국민 여러분 덕분"이라며 "2026년에도 국민의 소중한 마음이 지역 활력으로 이어질 수 있도록 지속적인 제도 개선과 홍보를 통해 기부 문화를 더욱 확산하겠다"고 밝혔다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

