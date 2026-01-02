충남개발공사, 새 CI 공개…"지역개발 공기업 정체성 다시 세운다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"서해의 푸른 물결과 붉은 파동으로 충남의 미래 형상화

'C'와 태극 문양 결합…공공성·성장·상생의 경영 철학 담아



새롭게 공개한 충남개발공사 CI

충남개발공사가 공사의 정체성과 미래 비전을 집약한 새로운 CI(Corporate Identity)를 공개하며 지역개발을 선도하는 공기업으로의 도약을 선언했다.

공사는 2일 열린 시무식에서 신규 CI를 공식 공개하고, 충남의 변화와 성장을 이끄는 핵심 공공기관으로서 도약한다고 했다.

공사에 따르면 새 CI는 짙푸른 서해 바다를 배경으로 붉게 타오르는 '거대한 물결의 파동'을 형상화한 디자인이다.

충청의 영문 이니셜 'C'와 태극 문양을 결합해, 역동적인 지역개발과 대한민국 중심 지역으로서의 충남의 상징성을 담아냈다.

유려한 곡선의 'C'와 파동 형태는 변화와 성장을 향한 흐름을 상징하며, 서해안 시대를 선도하는 충남의 추진력과 공사의 실행력을 시각적으로 표현했다. 단순한 로고 변경이 아닌, 공사의 역할과 방향성을 명확히 드러낸 상징 체계라는 평가다.

색상도 푸른 계열은 서해 바다와 충남의 청정 자연, 공기업으로서의 청렴과 신뢰를 의미하며, 붉은 계열은 도민의 열정과 지역경제 활성화에 대한 의지를 상징한다.

두 색상의 조화는 개발과 환경, 공익과 수익의 균형 속에서 지속 가능한 발전을 추구하겠다는 공사의 경영 철학을 함축한다.

특히 CI 전반에 적용된 태극 문양은 대한민국의 중심에 위치한 충남의 대표성을 강조하고, 상생과 조화, 번영의 가치를 담았다. 도민과 함께 성장하고 지역사회와 협력하며 공공성과 책임을 최우선에 두겠다는것이다.

김병근 사장은 "이번 CI는 지역사회 속에서 충남개발공사가 수행해야 할 책임과 역할을 보다 명확히 하기 위한 상징"이라며 "앞으로도 지역 여건과 정책 방향에 부합하는 개발을 통해 충남의 지속 가능한 발전을 뒷받침하는 공기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.

한편 공사는 새 CI를 각종 홍보물과 사업 현장, 공식 매체 및 온라인 채널에 단계적으로 적용할 계획이다.





이를 통해 대한민국을 대표하는 지역개발 전문 공기업으로서의 브랜드 가치와 대외 신뢰도를 지속적으로 높여간다는 방침이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

