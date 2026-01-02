위성락 안보실장 "北 핵잠 건조에 박차…새로운 위협 대처해야"

위성락 안보실장 2일 춘추관 브리핑

"北 잠수함, 핵무기 장착·발사하는 형태"

위성락 국가안보실장이 2일 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령의 중국 국빈방문에 대해 브리핑하고 있다. 연합뉴스

위성락 대통령실 안보실장은 2일 "북한이 핵 잠수함의 건조에 박차를 가하고 있다"며 "작년에 그러한 계획이 공개된 바 있는데 그 안에 진전이 많이 있었다고 볼 수 있다"고 우려했다.

위 실장은 이날 오전 춘추관에서 열린 기자간담회에서 '핵잠수함과 관련해 중국이 민감하게 여기는데 우리의 공식 입장은 무엇이냐'는 질문에 이같이 답했다.

위 실장은 "최근 (북한의) 잠수함 내 본체가 완성된 모습이 드러났다"며 "그 잠수함은 핵 추진일 뿐 아니라 핵무기를 장착 발사하는 형태의 잠수함"이라고 설명했다.

이어 위 실장은 "새로운 안보 환경 변화에 적절하게 대처해야 할 수요가 있다"며 "북한의 핵 잠수함을 우리가 추적해야 하고, 대비해야 하기 때문"이라고 부연했다. 북한의 고도화된 핵 능력에 맞서려면 한국도 핵 잠수함 역량을 가져야 한다는 논리다.

그러면서 "(우리 핵 잠수함은) 대처하는 것이기 때문에 잘 설명해서 (중국을) 납득시키려 한다"고 강조했다.

다만 위 실장은 "북한의 핵 잠수함이 구체적으로 어떤 능력을 갖춘 지 잘 알지 못한다"고 말했다.

위 실장은 "그렇지만 원론적으로 핵 잠수함이고 핵 추진력을 갖고 있다"며 "장시간 잠항도 가능하고, 추적과 파악이 쉽지 않고, 핵무기를 발사할 수 있다는 것을 전제해야 한다"고 주장했다.





그러면서 "우리한테는 새로운 형태의 위협이 되기 때문에 대처해야 한다. 얼마나 정교한 형태의 잠수함인지는 잘 모르지만, 일단 그런 존재만으로도 우리에게는 새로운 위협이 되는 것으로 보고 대처해야 할 이슈라고 생각한다"고 얘기했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

