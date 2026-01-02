여수시, 2026년 제1호 업무로 '청렴 시책' 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'청렴 실천 원년의 해' 선포

전남 여수시는 2026년도 제1호 업무로 '청렴 시책'을 선정하고, 기관장 청렴 실천 서약을 통해 청렴한 시정 운영에 대한 의지를 밝히며 '청렴 실천 원년의 해'를 선포했다고 밝혔다.

이번 청렴 실천 서약은 형식적인 선언을 넘어 기관 운영 전반에 청렴 가치를 최우선으로 두겠다는 책임과 각오를 분명히 하기 위한 조치로, 새해 첫 공식 업무로 추진됐다는 점에서 의미가 크다.

여수시는 지난 2일 시장 집무실에서 '청렴 실천 서약'을 진행했다. 여수시 제공

여수시장은 2일 집무실에서 청렴 실천 서약서에 직접 서명하고 법과 원칙에 따른 공정한 직무 수행, 위법·부당한 업무지시 사전 차단, 직무 관련 부당한 이익의 철저한 배제, 투명하고 책임 있는 행정 실현, 시민의 눈높이에 맞는 시정 구현 등을 실천할 것을 약속했다.

여수시는 이번 기관장 청렴 실천 서약을 시작으로 공직 감찰 강화, 청렴 교육 확대, 청렴 시책 참여도 제고, 부패 취약 분야 집중 개선, 시민 체감형 청렴 정책 확대 등 실질적인 청렴도 향상 대책을 단계적으로 추진할 계획이다.

시 관계자는 "청렴은 행정의 출발점이자 시민 신뢰의 기반"이라며 "2026년 제1호 업무로 청렴 시책을 추진한 만큼 형식에 그치지 않고 시민이 체감할 수 있는 변화로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





여수시는 앞으로도 기관장 중심의 책임 있는 청렴 실천과 전 직원 참여형 청렴 정책을 통해 공정하고 신뢰받는 시정 구현에 힘쓸 방침이다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

