평택시, '문화예술 보조사업자' 16일까지 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

단체당 300만~1000만원 보조금 지원

경기도 평택시는 지역 문화예술 단체의 창작 활동을 지원하기 위한 '2026년 문화예술 보조사업자'를 오는 16일까지 공개 모집한다고 2일 밝혔다.

AD

공모는 ▲공연예술(음악, 전통, 연예 등) ▲문화예술(미술, 문학, 사진, 복합장르 등) ▲무대예술(연극, 무용, 오페라 등) 3개 분야로 구분해 진행한다. 선정된 단체에는 300만원부터 최대 1000만원까지 보조금을 지원한다.

평택시에 소재지를 두고 활동하는 문화예술 법인 또는 단체가 지원 대상이다. 2024년 12월 31일 이전에 고유번호 등록을 완료하고, 최근 2년간 연 1회 이상 활동 실적이 있어야 신청할 수 있다. 경기도 지정 전문예술법인 및 단체는 예산 범위 내에서 추가 지원을 받을 수 있다.





AD

희망 단체는 지방보조금관리시스템을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 시는 서류 심사와 민간 전문가 심사, 지방보조금관리위원회 심의를 거쳐 지원 대상을 확정할 계획이다. 자세한 사항은 평택시청 홈페이지의 고시/공고란에서 확인하거나 평택시 문화예술과 예술공연팀으로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>