이재상 하이브 대표 "2026년은 '하이브 2.0' 성과 실현 원년"

신년사 통해 5대 중점 과제 발표

이재상 하이브 대표이사. 하이브 제공

이재상 하이브 대표이사가 2일 신년사를 통해 2026년을 성과 '실현'의 해로 선언했다. 지난해 다진 '하이브 2.0' 전략의 기반 위에서 본격적인 수익 창출에 나서겠다는 의지다.

이 대표는 "2025년이 '하이브 2.0'의 기반을 다진 투자의 해였다면, 2026년은 그 성과가 눈에 보이기 시작하는 실현의 시작이 될 것"이라며 "과감한 투자가 옳은 방향이었음을 시장에 증명하는 한 해가 되겠다"고 강조했다.

이 대표는 이날 하이브가 달성해야 할 5대 핵심 과제를 발표했다. ▲신규 비즈니스·지식재산권(IP) 사업성 확인 ▲IP 영속성 확립과 팬 저변 확대 ▲희소성 기반의 새로운 경험 모델 설계 ▲인공지능(AI) 기반 프로슈머 마켓 주도권 확보 ▲진정한 글로벌 거버넌스 구현 등이다.

수익성 확보를 최우선 과제로 꼽았다. 이 대표는 "그간 신규 비즈니스에서 유의미한 트래픽 확장을 확인했다면 이제는 유효한 수익 창출 단계로 전환해야 한다"며 "지속 가능한 사업성을 확신할 수 있을 때 투자의 선순환 구조가 마련된다"고 설명했다.

이 대표는 "하이브 사업의 본질은 핵심 IP를 바탕으로 기술 융합을 통해 팬들에게 새로운 몰입 경험을 선사하는 것"이라며 "환경 변화에도 아티스트가 독보적 IP로 지속할 수 있는 토대를 마련하겠다"고 밝혔다.

팬덤 비즈니스 부문에서는 '희소성'을 핵심 키워드로 제시했다. 이 대표는 "희소성은 팬 경험의 부가가치를 높이는 중요한 요소"라며 "미래 팬덤 사업 혁신을 위해 희소성 기반의 온·오프라인 통합 경험 모델을 설계하고 테스트하겠다"고 말했다.

이 대표는 "크리에이티브 관점과 플랫폼 관점에서 통합적이고 구체적인 대응 모델의 적용이 필요하다"며 "IP 가치를 지키면서 팬들이 자유롭게 창작하고 소통하는 '팬 투 팬'(Fan to Fan) 모델을 정립해 시장의 표준을 세우겠다"고 밝혔다.

글로벌 전략과 관련해서는 본사와 해외 법인 간 '통합 거버넌스' 구축을 강조했다. 이 대표는 "크로스-보더(Cross-border) 프로젝트 사례를 늘리고 시너지를 실현할 것"이라고 설명했다.





이 대표는 "하이브의 성장 철학은 최고 수준의 IP를 창출해 팬덤 비즈니스를 선도하고 이를 새로운 시장으로 확장하는 것"이라며 "구성원 한 사람 한 사람이 성장의 주체가 되어달라"고 당부했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

