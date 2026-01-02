박범인 금산군수 "훌륭한 발전동력 가진 금산 발전 위해 힘 내야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"2026년 자부심 갖고 군정의 밝은 미래 열어가자"



아름다운 금산·건강한 금산·신명나는 금산·안전한 금산·순박한 금산 소개



박범인 금산군수(사진=금산군 제공)

박범인 금산군수가 2일 금산군청에서 열린 시무식에서 "2026년 붉은 말의 해 금산에 대한 자부심을 가지고 군정의 밝은 미래를 열어가자"고 당부했다.

그러면서 아름다운 금산, 건강한 금산, 신명 나는 금산, 안전한 금산, 순박한 금산에 대해 소개하며 지역에 대한 자랑스러운 마음을 갖자고 했다.

이와 관련해 박 군수는 아름다운 금산군의 비단산과 비단 강에 대한 여러 언급을 인용했다.

이어, 최고의 건강선물 인삼과 장수의 상징이자 천연기념물인 은행나무에 관해 소개하며 건강한 금산을 강조하고 금산농악과 금산다락원을 통해 신명 나는 금산에 관해 이야기했다.

박범인 금산군수(사진=금산군 제공)

또한, 금산은 안전성이 필요한 위성통신 기지국이 들어선 만큼 안전한 곳이라는 점을 언급하고 과거 범죄 없는 마을 선정사례를 들어 순박한 금산을 강조했다.

금산군은 지난 2003년도 검찰청이 선정한 범죄 없는 마을에 전국 지자체 중 가장 많은 25개 마을이 선정됐다.





박 군수는 "이런 훌륭한 발전동력을 가진 금산의 발전을 위해 힘을 내야 한다"며 "세계를 향한 과감한 도전으로 지역의 희망과 행복을 키우자"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

