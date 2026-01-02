[신년사]장인화 포스코 회장 "안전이 경영 최우선 가치…본원경쟁력 강화"

장인화 포스코 회장이 신년사를 통해 2026년 새해를 맞아 안전과 사업의 본원 경쟁력을 그룹 최우선 화두로 던졌다.

장 회장은 2일 포항 스페이스워크에서 열린 해맞이 시무식에서 "작업 현장의 안전이 생산·판매·공기·납기·이익보다도 최우선의 가치"라고 강조하고, 지난해 그룹 사업장에서 발생한 사고를 언급하며 무재해 현장을 구현하겠다는 강한 의지를 표명했다.

이날 장 회장은 포스코 임직원에게 ▲제조 및 건설 현장에 K안전(K-Safety) 모범 사례 확산 ▲산업 패러다임 전환 적기 대응 ▲글로벌 밸류체인 분절화·탈탄소 전환 ▲에너지소재 사업 수주 기반 안정화 ▲에너지사업 수익 창출 역량 제고 등을 주문했다.

장 회장은 "지난해 신설한 안전 전문 자회사의 역량을 활용하고 안전 관리 체계를 혁신하여 재해를 근본적으로 예방하는 것은 물론 이 과정에서 습득한 노하우는 글로벌 사업장과 국내 산업계에 확산함으로써 K-Safety 롤 모델을 정착시키는 사회적 책임을 다해야 한다"고 말했다.

또 장 회장은 "제조 현장에서는 인텔리전스 팩토리(Intelligent Factory)를 확산해 인당 생산성을 제고하고 고위험 수작업 개소에 로봇을 활용한 무인화 기술을 적용함으로써 기술에 토대를 둔 안전하고 쾌적한 일터를 구현해야 한다"면서 "사무 분야에서는 인공지능(AI)을 통해 시장 변화에 기민하게 반응하며 AI 리터러시를 향상해야 한다"고 했다.

철강 사업에 대해 장 회장은 "우리는 기술력에 바탕을 둔 '코스트 이노베이션 2030(CI2030)'으로 구조적 원가 혁신을 실현하고 8대 전략제품 등 미래 산업에 필수적인 제품 포트폴리오를 완성해야 한다"고 전했다. 이어 "지난해 말 통과된 K스틸법을 기반으로 포항 수소환원제철 데모플랜트(HyREX Demo Plant)와 광양 전기로 건설을 차질 없이 진행해 저탄소 강재 시장에 적기 대응할 수 있는 기틀을 마련해야 한다"고 덧붙였다.

에너지소재 사업에 대해 장 회장은 "지난해 호주와 아르헨티나에 구축한 탈 중국 리튬 공급망을 바탕으로 양극재 제품군 다변화 등 시장 니즈에 부응하는 연구개발 성과를 달성하고, 고객의 성장 로드맵에 대응할 수 있는 전담 조직과 인력을 보강하는 등 마케팅 역량 강화로 시장 저변을 확대해야 한다"며 "미국 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트를 북극권 가스 자산 확장의 계기로 활용하고 지난해 신설한 싱가포르 트레이딩 법인을 조기 안정화함과 동시에 구역전기사업과 해외 LNG 발전소 투자로 수익 구조를 강건화해야 한다"고 강조했다. 이어 "장기적으로 국내 해상풍력과 해외 태양광, 에너지저장장치(ESS) 사업을 추진해 역량을 내재화하도록 준비해야 한다"며 "밸류체인별 수익 창출 역량을 제고함으로써 철강과 에너지소재를 잇는 그룹의 '넥스트(Next) 핵심 사업'으로 거듭나야 한다"고 덧붙였다.

마지막으로 장 회장은 "소재 분야에서 축적한 역량을 십분 활용함으로써 미래 산업을 주도할 신사업 도메인 분야의 뉴 엔진(New Engine)을 발굴해 불확실성이 상수로 자리 잡는 경영 환경 속에서도 흔들리지 않는 그룹 사업 포트폴리오를 구축하는 데 전력을 다해야 할 것"이라고 주문했다.

한편, 포스코그룹은 이날 안전과 현장경영을 화두로 사업회사별 시무행사를 열었다. 포스코홀딩스와 포스코는 포스코가 기부한 포항시 랜드마크 '스페이스워크'에서 장 회장을 비롯해 포항 주재 사업회사 대표, 주요 임원, 직원과 협력사, 노사 대표 등이 참석한 가운데 해맞이 시무식을 열고, 그룹의 안전을 기원하며 새해 경영 목표 달성과 비전 실현을 다짐했다.





이후 장 회장은 포항제철소 2후판공장과 2제강공장을 차례로 방문해 임직원들을 격려하며 새해 첫 공식 일정을 현장경영으로 시작했다. 또한 포스코인터내셔널은 청라 인천발전소에서 무재해를 다짐하는 시무행사를 열었고, 포스코이앤씨는 인천 제3연륙교 건설현장에서 신년 안전 다짐 대회를, 포스코퓨처엠은 포항 사방기념공원에서 무재해와 안전 실천을 결의하는 행사를 각각 진행했다.





