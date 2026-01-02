"희망퇴직·지점폐쇄도 역부족…은행 일자리 20만개 사라질 수도"

모건스탠리, 유럽 35개 은행 일자리 전망

"AI·온라인화 등으로 5년간 10% 감원"

"지점 폐쇄, 희망퇴직 한계…AI 도입 중"

향후 5년간 유럽 은행 일자리 약 20만개가 사라질 수도 있다는 전망이 나왔다. 인공지능(AI) 도입과 지점 폐쇄 흐름 때문이다. 연합뉴스는 지난달 31일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)를 인용해 "모건스탠리는 유럽 35개 은행을 분석한 결과 오는 2030년까지 AI를 활용한 비용 절감, 업무의 온라인 전환 등으로 인력 10%가 감원될 수 있다고 예상했다"고 보도했다.

네덜란드 은행 ABN 암로는 오는 2028년까지 정직원 약 20% 감원 계획을 밝혔다. 로이터연합뉴스

전체 35개 은행의 직원 수가 약 212만명인 것을 고려하면 약 21만 2000명의 일자리가 사라질 수 있다는 것이다. 감원은 리스크 관리와 규제 준법 업무, 운영 지원 사무직을 포함한 중앙 서비스 부문에 몰릴 것으로 전망된다. 모건스탠리는 "많은 은행이 AI와 추가 디지털화에 따른 최대 30%의 효율성 향상을 언급했다"고 지적했다.

연합뉴스에 따르면 유럽 은행은 미국에 뒤처지는 자기자본이익률(ROE) 제고와 비용 절감 압박을 받고 있으며, 구조조정을 도울 촉매제로 AI가 거론되고 있다. 지난해 11월 네덜란드 은행 ABN 암로는 오는 2028년까지 정직원 약 20% 감원 계획을 밝혔고, 프랑스 소시에테제네랄(SG)은 지난해 3월 "비용 감축에 성역은 없다"고 말했다.

스위스 UBS는 지난해 상반기 AI를 활용해 애널리스트를 아바타로 만든 영상을 고객에게 전송했으며, 최근 몇 달에 걸쳐 고위 임원 250명이 옥스퍼드대 AI 리더십 행사에 참여한 것으로 알려졌다.

모건스탠리는 "그동안 은행들이 지점 폐쇄, 희망퇴직 같은 방식으로 영업이익경비율(CIR)을 낮추기 위해 노력했으나, 이런 노력도 이제 한계에 부딪혔다"며 "이제 AI 도입으로 본사 업무를 자동화해 CIR을 낮추는 수밖에 없다고 판단하고 있다"고 지적했다. CIR은 은행이 수익을 내기 위해 인건비, 임대료, 전산비 등 판매관리비로 얼마를 썼는지를 나타내는 지표다. CIR이 낮을수록 적은 비용으로 많은 이익을 낸 것으로 경영 효율성, 생산성이 높다고 판단된다.

미국 월스트리트 대형 투자은행(IB)들의 CIR은 50%대 초반인 반면 유럽 주요 은행들의 CIR은 70%에 이른다. 로이터연합뉴스

실제 월스트리트 대형 투자은행(IB)들의 CIR은 50%대 초반이지만 유럽 주요 은행들의 CIR은 70%에 이른다. 강력한 노동법과 관료주의, 오래된 전산 시스템이 CIR을 끌어 올린 요인으로 분석된다. 한국의 경우 주요 시중은행의 CIR이 40%대로 미국보다도 낮은 편인데, 이는 희망퇴직과 점포 폐쇄 등에 따른 것으로 평가된다.





일각에서는 은행에서 섣부른 AI 도입을 경계해야 한다는 목소리도 나온다. 코너 힐러리 JP모건체이스 유럽·중동·아프리카 공동 최고경영자(CEO)는 "AI에 지나치게 흥분해 기본을 잃지 않도록 조심해야 한다"며 "핵심 업무에서 AI 활용과 신입사원 훈련 사이에 균형을 이루지 못하다가는 업계가 큰 문제에 직면할 것"이라고 경고했다.





