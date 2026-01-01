트럼프, 가구·주방용품 관세 인상 1년 연기…고물가 불만에 '관세 브레이크'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2027년 1월 1일 발효로 연기

목재 가구·주방 수납장·세면대 관세 25% 유지

도널드 트럼프 미국 대통령이 천을 씌운 가구와 주방 수납장, 세면대에 대한 관세 인상을 1년 연기했다. 고물가로 유권자들의 불만이 이어지자 관세 부과 속도를 조절하려는 조치로 풀이된다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

지난달 31일(현지시간) 백악관은 이 같은 내용이 담긴 대통령 포고령 관련 팩트시트를 공개했다.

팩트시트에 따르면 2026년 1월 1일부터 시행될 예정이었던 관세 인상 조치는 2027년 1월 1일로 연기됐다. 이에 따라 천 덮개를 씌운 목재 가구 제품과 주방 수납장, 세면대에 대한 관세는 현재 적용 중인 25% 수준이 그대로 유지된다.

앞서 트럼프 대통령은 지난해 9월 포고령을 통해 덮개를 씌운 목재 가구 제품에 대한 관세를 25%에서 30%로, 주방 수납장과 세면대에 대한 관세를 25%에서 50%로 인상하도록 지시한 바 있다. 그러나 이번 포고령으로 해당 인상 계획은 일단 보류됐다.

백악관은 "미국이 목재 제품 수입과 관련해 무역 상호주의와 국가 안보 문제를 해결하기 위해 무역 상대국들과 생산적인 협상을 이어가고 있다"고 밝혔다.

이는 향후 협상 결과에 따라 관세 인상이 추가로 연기되거나 조정될 가능성을 시사한다.





이번 결정은 여전히 높은 물가로 중·저소득층을 중심으로 유권자들의 불만이 고조되는 상황에서, 생활 물가와 관련된 제품의 가격의 추가 상승을 자극하지 않으려는 조치라는 평가가 나온다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

