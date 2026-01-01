KT 위약금 면제 첫날, 가입자 1만명 넘게 이탈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이탈 고객 절반은 SKT로

전체 번호이동 3.5만건…평소 2배 이상

KT의 위약금 면제 조치가 시행된 첫날, 알뜰폰(MVNO) 이용자를 포함해 KT 망에서 1만명이 넘는 가입자가 이탈한 것으로 집계됐다.

1일 통신업계에 따르면 전날 KT 망을 떠난 가입자는 총 1만142명이다. 이 가운데 5784명은 SK텔레콤, 1880명은 LG유플러스로 이동했으며, 나머지 2478명은 알뜰폰 사업자로 번호를 옮겼다.

알뜰폰을 제외하고 이동통신 3사 간 번호이동만 놓고 보면, 하루 동안 5886명이 KT를 이탈했다. 이 중 4661명은 SKT, 1225명은 LG유플러스로 이동한 것으로 나타났다.

알뜰폰을 포함한 전체 번호이동 규모는 3만5595건으로, 평소 하루 평균 1만5000여건 수준과 비교해 두 배 이상 급증했다.





앞서 KT는 지난달 30일 기자간담회를 통해 이달 13일까지 이동통신 서비스 계약 해지를 원하는 고객에게 위약금을 환급 방식으로 면제하겠다고 밝혔다. 이 조치는 지난해 9월 1일 이후 이미 해지한 고객에게도 소급 적용된다.





