정청래 "성역 없다"…'김병기 윤리감찰' 뒤늦게 공개

강선우 공천헌금 의혹 보도 前 조사 지시

정청래 더불어민주당 대표가 김병기 전 원내대표에 대한 당 차원의 윤리감찰 조사를 지난달 25일 지시했다고 1일 밝혔다.

정 대표는 이날 김해 봉하마을에서 고(故) 노무현 전 대통령의 묘역을 참배한 뒤 기자들과 만나 "당내 인사 누구도 지위고하를 막론하고 윤리감찰 대상이 되면 비껴갈 수 없다"며 이 같은 사실을 알렸다.

그는 "강선우 의원 포함해서 누구도 성역일 수 없다"며 "끊어낼 것은 끊어내고 이어갈 것은 이어가겠다"고 덧붙였다.

정 대표의 조치는 시기적으로 김 전 원내대표가 강 의원의 지방선거 공천헌금 수수 의혹을 묵인했다는 언론 보도가 나오기 이전이다.

김 전 원내대표는 지난달 25일 자신에 대한 각종 비위 의혹 보도가 잇따르자 "제보자는 과거 함께 일했던 전직 보좌직원으로 추정되고, 교묘한 언술로 공익제보자 행세를 하고 있다"고 주장했다. 하지만 29일 강 의원의 공천헌금 수수 의혹까지 제기되자 이튿날 원내대표직을 사퇴했다.

민주당은 당시 강 의원에 대해서만 윤리감찰단 조사를 지시했다고 발표했다. 당 관계자는 이날 언론에 "원내대표가 '선출직'이었기 때문에 윤리감찰 지시를 비공개에 부친 것"이라고 했다.





김 전 원내대표에 대해서도 윤리감찰단에 조사를 지시한 사실이 확인되면서, 감찰단은 그에 대한 의혹도 전반적으로 들여다볼 전망이다.





