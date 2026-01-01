국방장관 하늘에서 '엄지척'…KF-21 국산전투기 첫 엄호작전 '장관'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안규백, 새해 첫날 지휘비행

E-737 항공통제기 탑승…전투기 6대 엄호

국산 전투기, 첫 엄호작전 투입

안규백 국방부 장관이 새해 첫날 국산 전투기의 엄호를 받는 가운데 지휘 비행에 나서 한반도 전역의 군사대비태세를 점검했다.

1일 국방부에 따르면 안 장관은 이날 공군 항공통제기 E-737에 탑승해 지휘비행을 실시했다. 이날 지휘비행에는 KF-21, FA-50, TA-50 등 국산 전투기를 포함한 6대의 공군 전투기가 엄호에 나섰다. 국산 전투기가 지휘비행 엄호작전에 투입된 것은 이번이 처음이다.

안 장관은 "스스로를 지킬 수 있는 힘을 갖출 때 지속 가능한 평화도 가능하다"면서 "우리 군은 자주국방 역량을 바탕으로 미래 안보환경에 주도적으로 대비해 나가야 한다"고 밝혔다.

병오년 새해 첫날인 1일 안규백 국방부 장관이 '하늘의 지휘소' 공군 항공통제기(E-737)에 탑승해 군사대비태세를 점검하며 조종사들을 격려하고 있다. 국방부 제공. 연합뉴스

이날 장관은 비행 중 동해상에서 임무 수행 중인 해군 광개토대왕함장, 공중 초계 및 엄호를 담당한 공군 비행편대장, 최전방 접적지역을 사수하고 있는 해병대 6여단 대대장과 육군 22사단 GP장 등 육·해·공군, 해병대 현장 작전부대 지휘관(자)과 차례로 지휘통화를 실시하며 대비태세 현황을 보고받았다. 이후 합참의장과의 지휘통화에서 굳건한 군사대비태세와 완벽한 작전태세 유지를 강조했다.

안 장관은 "여러분의 헌신 덕분에 우리 국민들이 평화로운 새해를 맞이할 수 있다"면서 "붕정만리(鵬程萬里)의 원대한 기상과 포부를 품고 올 한 해도 빈틈없는 대비태세를 유지해 달라"고 했다.





이후 안 장관은 영공방위 대비 태세 임무를 완수한 E-737 운용 장병과 아침 식사를 함께하면서 소통의 시간을 가졌다. 안 장관은 "E-737은 '하늘에 떠 있는 지휘통제본부'이며, 이를 운용하는 여러분 한 사람 한 사람이 우리 군의 핵심 자산이자 창공의 눈"이라면서 "병오년 새해, 노적성해(露積成海)의 신념으로 우리 군의 새로운 도약을 위해 마음과 정성을 하나로 모아달라"고 당부했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

