진교훈 강서구청장, 개화산서 해맞이 행사

3000명 참석·AI 신년운세 체험 등 진행
“도약하는 강서 만들 것”
진교훈 서울 강서구청장이 1일 개화산 해맞이 행사에서 주민들과 함께 새해 첫날을 시작했다. 진 구청장은 행사장 곳곳에서 주민들에게 새해 인사를 전하고 대북을 치며 강서구민의 안녕을 기원했다.
진 구청장은 "지난 한 해 동안 강서구의 발전과 변화의 여정에 함께 해주신 강서구민 여러분께 존경과 감사의 인사를 드린다"며 "병오년 새해에는 지치지 않는 열정과 도전, 그리고 도약을 상징하는 붉은 말처럼 강서구민 모두가 힘차게 전진하는 한 해가 되시기를 기원한다"고 말했다. 이어 "구민과 함께 도약하는 강서, 소외되는 이웃 없이 모두가 행복한 상생 도시 강서를 만들겠다"고 밝혔다.
이날 개화산 정상은 새해 첫 일출을 보려는 3000여명의 주민들로 북적였다. 공식 행사에 앞서 문인협회의 시 낭송과 국악협회의 길놀이 공연이 펼쳐졌다. 행사장에서는 인공지능을 활용한 신년운세와 새해 소망을 사진으로 만들어주는 체험행사도 열렸다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
