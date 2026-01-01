진교훈 강서구청장, 개화산서 해맞이 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3000명 참석·AI 신년운세 체험 등 진행

“도약하는 강서 만들 것”

진교훈 서울 강서구청장이 1일 개화산 해맞이 행사에서 주민들과 함께 새해 첫날을 시작했다. 진 구청장은 행사장 곳곳에서 주민들에게 새해 인사를 전하고 대북을 치며 강서구민의 안녕을 기원했다.

진교훈 서울 강서구청장(앞줄 왼쪽 여섯 번째)이 ‘개화산 해맞이’ 행사에서 새해 덕담이 적힌 손팻말을 들고 내빈들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 강서구 제공.

진 구청장은 "지난 한 해 동안 강서구의 발전과 변화의 여정에 함께 해주신 강서구민 여러분께 존경과 감사의 인사를 드린다"며 "병오년 새해에는 지치지 않는 열정과 도전, 그리고 도약을 상징하는 붉은 말처럼 강서구민 모두가 힘차게 전진하는 한 해가 되시기를 기원한다"고 말했다. 이어 "구민과 함께 도약하는 강서, 소외되는 이웃 없이 모두가 행복한 상생 도시 강서를 만들겠다"고 밝혔다.





이날 개화산 정상은 새해 첫 일출을 보려는 3000여명의 주민들로 북적였다. 공식 행사에 앞서 문인협회의 시 낭송과 국악협회의 길놀이 공연이 펼쳐졌다. 행사장에서는 인공지능을 활용한 신년운세와 새해 소망을 사진으로 만들어주는 체험행사도 열렸다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

