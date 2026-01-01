"18만원짜리 신라호텔 케이크, 재료 원가 3만원"

유튜버 '제로비', 파티셰와 함께 재현

18만원 대비 17% 원가율 공개

구독자 58만명을 보유한 유튜버 제로비가 신라호텔의 고가 케이크 재료 원가를 분석한 영상을 공개하며 온라인에서 주목받고 있다.

제로비는 지난달 30일 자신의 유튜브 채널에서 제과제빵 명인 파티셰와 협업해 신라호텔의 대표 크리스마스 케이크인 '화이트 홀리데이'를 최대한 유사하게 재현하고, 재료비를 하나씩 계산하는 과정을 담았다. 영상 분석 결과, 케이크 1개의 최종 재료비는 3만888원으로 추정됐다.

화이트 홀리데이는 화이트 시트와 초콜릿 시트를 겹쳐 생크림과 딸기를 넣고 트리 모양으로 장식한 신라호텔 패스트리 부티크의 시그니처 제품이다. 현재 판매 가격은 18만원으로, 원가율은 약 17.1% 수준으로 계산됐다.

재현 과정에서 화이트 시트 반죽에는 계란, 설탕, 꿀, 프랑스산 밀가루, 버터, 우유, 바닐라빈 등이 들어갔으며, 총 재료비는 약 4983원으로 집계됐다. 초콜릿 시트 반죽 비용은 5360원이었다. 시트 아래 가나슈 받침에는 동물성 생크림, 다크초콜릿, 밀크초콜릿, 버터, 헤이즐넛, 코팅용 초콜릿이 사용돼 1만489원이 소요됐다. 시트 사이에 들어간 딸기 8알 가격은 5596원, 시럽 비용은 111원이었다.

케이크 겉면 장식용 생크림 비용은 6754원, 데코 파우더 56원, 초코볼 26원, 장식용 초콜릿 20원까지 합산해 최종 재료비는 3만888원으로 집계됐다.

제로비는 영상 말미에서 "신라호텔 브랜드 가치를 고려하면 이해가 되지만, 개인적으로 내 돈으로 사 먹기는 어렵다"고 평가했다.

영상을 접한 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. "원가를 알고 나니 선뜻 사 먹기 어렵다"는 의견이 있는가 하면, "케이크 제작에는 인건비와 기술료, 디자인, 포장 비용까지 고려해야 한다"며 고가 책정에 공감하는 반응도 있었다.





제로비는 그간 붕어빵, 평양냉면, 떡볶이 등 다양한 음식의 원가를 분석하는 콘텐츠로 인기를 얻어왔다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

