600㎏ 남성, 400㎏ 감량했지만 41세 나이로 숨져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기네스 '세계에서 가장 무거운 사람' 사망

신장 감염 합병증으로 짧은 생 마감

기네스 세계기록에 '세계에서 가장 무거운 인물'로 이름을 올렸던 멕시코 남성이 41세의 나이로 숨졌다.

영국 매체 데일리메일 등 외신은 지난달 30일(현지시간) 후안 페드로 프랑코가 지난달 24일 신장 감염으로 인한 합병증으로 사망했다고 보도했다. 그는 멕시코 아과스칼리엔테스주의 한 병원에서 치료를 받던 중 상태가 급격히 악화된 것으로 알려졌다.

세계에서 가장 무거운 사람으로 기네스 세계기록에 이름을 올린 후안 페드로 프랑코. 인스타그램

AD

프랑코는 2017년 체중 594.8㎏으로 기네스 세계기록에 등재되며 주목을 받았다. 당시 알려진 최고 체중은 약 606㎏으로, 극심한 비만으로 인해 일상적인 움직임조차 어려워 침대에서 생활해야 했다. 이 과정에서 당뇨병과 고혈압, 갑상선 기능 이상 등 여러 만성 질환을 동시에 앓았다.

건강 회복을 결심한 그는 같은 해부터 의료진의 관리 아래 체계적인 치료를 시작했다. 식단 조절과 함께 위 소매 절제술, 위 우회술 등 두 차례의 비만 수술을 받았고, 과일과 채소 중심의 지중해식 식단을 엄격히 유지했다. 의료진에 따르면 이러한 치료를 통해 2020년 무렵 체중은 200~210㎏ 수준까지 줄어들며 약 400㎏ 감량에 성공했다. 당시 그는 스스로 보행이 가능할 정도로 신체 기능을 회복했다.

프랑코는 치료 과정에서 자신의 심경을 솔직히 털어놓기도 했다. 그는 과거 인터뷰에서 "내 몸은 아무런 통제도 없이 제멋대로 흘러갔다. 매일 다이어트를 시도했지만 아무 효과가 없어서 절망에 빠졌다"고 말했다. 수술 이후에는 "매일 스스로 일어나 물 한 잔 마시고 화장실에 혼자 갈 수 있다는 사실만으로도 큰 기쁨"이라고 밝히며 변화된 일상에 대한 감회를 전했다.

의료진은 그의 사례가 비만 치료의 복잡성과 어려움을 상징적으로 보여준다고 평가했다. 담당 의사는 프랑코의 치료 과정을 두고 "가장 복잡한 사례 중 하나"라며, 환자가 자신의 경험을 공개적으로 공유함으로써 비만이 단기간에 해결될 문제가 아닌 장기적인 관리가 필요한 만성 질환이라는 인식이 확산됐다고 설명했다.





AD

프랑코는 2020년 코로나19에 감염돼 22일간 치료를 받은 뒤 회복한 이력도 있다. 그러나 올해 말 신장 감염이 발생한 뒤 증상이 악화되며 전신 합병증으로 이어졌고, 끝내 회복하지 못했다. 그의 주치의 호세 안토니오 카스탄에다 박사는 "이번 합병증은 끝내 이겨낼 수 없었다"며 "프랑코는 극심한 비만과 싸우며 많은 사람에게 영감을 줬다"고 밝혔다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>