의정부시, 2026 ‘해맞이 산책’ 성료…시민과 희망의 첫발

신곡새빛정원서 ‘하천길 따라 새빛까지’ 걷기·공연
경기 의정부시(시장 김동근)는 1월 1일 새해 첫날 '2026 의정부시 해맞이 산책, 하천길 따라 새빛까지' 행사를 신곡새빛정원에서 성황리에 개최했다.
많은 시민들이 참여해 새해 아침을 함께했고, 15개 동 통장협의회도 행사 준비와 진행에 힘을 보태며 시민과 함께하는 의미 있는 자리를 만들었다. 김동근 시장을 비롯한 지역 주요 인사들도 행사에 함께해 시민들과 새해 첫날의 기쁨을 나눴다.
시민들은 새해 첫 일출을 보기 위해 중랑천과 부용천변을 따라 신곡새빛정원으로 걸으며 희망찬 새해를 맞이했다.
본격적인 해맞이에 앞서, 살판협동조합의 신나는 북 공연이 펼쳐지며 2025년의 액운을 털고 희망찬 새해를 맞이하는 분위기를 더했다.
이어 '사랑을 실은 1월 1일 우체통' 코너에서는 지난 한 달간 시민들이 가족, 친구, 또는 자신에게 전하고 싶었던 마음을 담아 보낸 편지 중 일부가 낭독돼 따뜻한 감동을 전했다.
김동근 시장은 "지금 떠오르는 해처럼 2026년 병오년은 희망과 도약의 해가 되길 바란다"며 "앞으로도 시민 여러분과 함께 더 나은 의정부를 만들어 나가겠다"고 말했다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
