양천구, 새해 보건소서 금연클리닉·순환운동 프로그램

보건소 별관서 12주 과정

이달 12일부터 참여자 모집

서울 양천구(구청장 이기재)가 새해를 맞아 금연 지원과 맞춤형 운동 프로그램 등 다양한 건강증진 사업을 본격 운영한다.

양천구는 신정동 보건소 별관과 목동·신월보건지소를 중심으로 체계적인 프로그램을 마련해 주민이 일상에서 꾸준히 건강한 생활습관을 실천할 수 있도록 돕는다.

보건소 별관 '건강증진센터' 순환운동 프로그램 운영 모습. 양천구 제공.

보건소 별관에서는 금연클리닉과 순환운동 프로그램을 운영한다. 금연클리닉은 연중 상시 운영되며, 1대1 맞춤 상담을 통해 금연보조제 지원, 금단증상 대처 방법 안내, 한방치료 연계 등을 제공한다. 시간과 거리 제약이 있는 주민을 위해 사업장·아파트·경로당 등으로 찾아가는 '이동 금연클리닉'도 운영한다.

순환운동 프로그램은 보건소 별관 3층 건강증진센터에서 12주 과정으로 총 3기로 나눠 운영하며, 올해 1기 참여자는 이달 12일부터 16일까지 모집한다. 20세부터 75세 양천구민과 관내 직장인을 대상으로 근력운동 8종, 유산소운동 4종 등 총 12종의 운동기구를 활용한 전신 복합운동을 진행한다. 전문 운동지도사가 개인 체력 수준과 목표에 맞춰 운동을 돕는다.

목동보건지소에서는 근·골격계 질환 주민을 위한 '행복한 건강운동 클리닉', 중장년층 대상 '4050 건강운동교실', 65세 이상 어르신의 기초체력 향상과 낙상 예방을 위한 '화목한 어르신 운동교실'을 운영한다.

신월보건지소는 걷기 동아리, 60세 이상 대상 비만 탈출 라인댄스, 70세 이상 어르신 대상 건강 동행 프로그램 등을 마련했다. 목동·신월보건지소에서는 20세 이상 구민을 대상으로 전문 장비를 활용해 심폐지구력·근력·근지구력·유연성·체성분 등을 측정하고 맞춤형 운동 상담을 제공하는 '국민체력100 파트너스'도 운영한다.





이기재 양천구청장은 "새해 건강 목표는 시작보다 꾸준한 실천이 중요하다"며 "올 한 해도 주민 한 분 한 분이 건강한 변화를 이어갈 수 있도록 일상에서 부담 없이 실천할 수 있는 다양한 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.





