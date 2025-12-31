[신년사]한성숙 장관 "새해 회복 넘어 성장으로 나아가야"

지역 민생 활력·창업 활성화·中企 혁신 성장 지원·공정과 상생 생태계 조성 추진

한성숙 중소벤처기업부 장관이 중소·벤처·소상공인의 '성장 사다리 복원'을 새해 핵심 목표로 제시했다.

31일 한 장관은 신년사를 통해 "2026년은 회복을 넘어 성장으로 나아가야 할 해"라며 이같이 밝혔다. 이를 위해 중기부는 ▲지역 민생 활력 ▲창업 활성화 ▲제조 중소기업 혁신 성장 지원 ▲공정과 상생 생태계 조성 등을 추진할 계획이다.

한성숙 중소벤처기업부 장관

AD

먼저 소상공인 분야에서 한 장관은 "230만 영세 소상공인을 위한 경영안정 바우처를 25만원씩 지원하고, 소상공인 위기 징후 포착부터 폐업 및 재도전·재취업까지 하나로 연결해 다시 도전할 수 있는 구조를 만들겠다"고 했다.

또 "소상공인 매출기반 확보를 위해 코리아그랜드페스티벌은 글로컬 행사로 확장하고, 연 1만 명의 로컬창업가를 발굴하는 등 청년·상권 주도 성장형 소상공인을 육성하겠다"고 강조했다.

창업 활성화와 관련해서는 "연기금·퇴직연금 등 민간의 벤처투자 유인 구조를 강화하고, 1조6000억원의 정부 모태펀드를 마중물로 공급해 연간 벤처투자 40조원 시대를 열겠다"며 "창업기업 공공구매 제도를 개편해 정부가 스타트업의 첫 번째 구매창구가 되겠다"고 했다.

이를 위해 매년 1000명의 창업가를 발굴하고, 실패해도 다시 도전할 수 있는 환경 조성에도 나설 계획이다.

중소기업의 혁신 성장을 위해선 중소 제조 스마트공장을 2030년까지 1만2000개 구축한다. 또 한 장관은 "중견기업 도약을 위한 점프업 프로그램을 확대하겠다"며 "돈이 되는 연구개발(R&D)에 집중 투자하고, 중소기업이 강한 K소비재와 온라인 수출 지원도 확대하겠다"고 했다.

공정 상생 생태계 분야에서는 "기술탈취 불공정 기업은 무관용으로 대응하는 한편, 상생협력 범위를 온라인플랫폼, 금융 등 기업 생태계 전반으로 확장하고 대기업과 스타트업이 함께 성장하는 상생 생태계를 만들겠다"고 했다.





AD

한 장관은 "소상공인은 두터운 안전망 구축과 소비진작으로, 창업·벤처기업은 과감한 투자와 공공구매로, 중소기업은 신속한 대금 지급을 위한 정책으로 대한민국 경제 곳곳에 돈이 돌게 하겠다"고 강조했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>