[신년사]유재성 경찰청장 대행 "경찰 활동, 헌법·인권 기준 위에 있어야"

유재성 경찰청장 직무대행이 "경찰 활동의 모든 과정은 헌법과 인권이라는 분명한 기준 위에 있어야 한다"며 "국민의 목소리가 경찰 활동의 출발점이자 모든 정책 방향의 기준이 돼야 한다"고 밝혔다.

유 직무대행은 31일 '2026년 신년사'를 통해 "우리 경찰은 12·3 불법 계엄과 현직 경찰청장의 탄핵까지, 엄중한 시련의 시간을 지나오며, 깊은 성찰과 반성을 하기도 했다"며 "그 과정에서 국민을 위해 한 발 더 내딛고, 도움을 요청하는 목소리 하나도 놓치지 않겠다는 동료들의 헌신이 모여 국민의 신뢰를 조금씩 회복해 나가고 있다"고 한 해를 돌아봤다.

그는 보이스피싱 피해액 감소를 성과로 언급하며 "불가능에 가깝다고 여겨졌던 피해액 감소가 현실화됐고, 국제 공조를 통해 해외 총책까지 검거하고 있다"고 평가했다. 또 "2025 경주 APEC 정상회의의 성공적인 개최를 뒷받침하며 K-치안의 우수성을 전 세계에 알렸다"고 말했다.

유 직무대행은 2026년을 "진정한 국민의 경찰로 거듭나는 해"로 규정하며 "경찰은 24시간 365일 국민이 가장 먼저 만나는 국가로, 경찰의 판단과 행동은 곧 국가의 얼굴이 된다"고 강조했다.

경찰의 정치적 중립과 민주적 통제 강화 방안으로는 국가경찰위원회의 권한과 위상 강화를 언급하며 "차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

유 직무대행은 2026년 수사·기소 완전 분리를 앞두고 "국민은 '경찰 수사는 믿을 수 있는지' 묻고 있다"며 "국민이 만족할 때까지 수사의 전문성과 신속성을, 국민이 안심할 때까지 공정성과 책임성을 높여야 한다"고 전했다.

자치경찰제와 관련해서는 "국민과 현장의 목소리를 토대로 국민의 삶이 나아지는 방향으로 설계하겠다"고 했다. 현장 경찰관 처우 개선과 관련해서는 "야간·교대근무를 합리적으로 개선하고, 경찰관의 몸과 마음의 건강 지원을 확대하겠다"며 "현장을 중심으로 정책을 계획하고 추진하겠다"고 덧붙였다.

유 직무대행은 민생 치안 과제로 보이스피싱·마약 등 민생범죄에 대해 "예방·수사·검거·국제공조·범죄수익 몰수 전 과정에서 총력 대응해 범죄 생태계를 근절해야 한다"고 강조했다. 또 스토킹 등 관계성 범죄와 아동 대상 범죄에 대해서는 "지나치다 싶을 정도로 관심을 갖고 조치해 달라"고 당부했다.

이 밖에도 보행자 중심 교통문화 정착, 재범우려자 중심 범죄 예방 활동 고도화, 지역사회 치안 협력 강화, 혐오집회·산업재해·허위정보 유포 등 사회질서 저해 행위에 대한 엄정 대응, 인공지능(AI) 등 첨단기술을 활용한 치안 대응 필요성을 언급했다.





유 직무대행은 "작은 일에도 최선을 다하면 세상을 변하게 할 수 있다"며 "국민 한 사람 한 사람을 진심으로 대하고 사소한 민원도 정성껏 처리한다면 국민은 신뢰와 지지로 화답할 것"이라고 말했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

