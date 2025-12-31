진주시의회, 적십자 특별회비 전달식… 따뜻한 동행

"소외계층 지원을 위한 나눔

실천과 시민참여 확산 기대"



경남 진주시의회는 경남적십자사와 적십자봉사회 진주시 협의회 관계자들이 참석한 가운데 2026년도 적십자 특별회비 전달식을 가졌다.

진주시의회 2026년도 적십자 특별회비 전달식 단체 사진.

지난 30일 이뤄진 전달식은 적십자 회비 모금의 중요성을 알리고, 시민들의 관심과 참여를 확산하기 위해 마련됐다.

경남적십자사 2026년도 적십자봉사회 모금 목표액은 1억8870만원으로 적십자 회비 모금은 내년까지 연중 지속해서 추진된다. 모인 회비는 무료급식 및 도시락 배달 봉사, 독거노인과 취약계층을 위한 미용 봉사활동 등 다양한 인도주의 사업에 사용될 예정이다.





백승홍 진주시의회 의장은 "소외계층에 사랑을 전해 주고 계신 경남적십자사와 봉사원 여러분의 헌신에 깊이 감사드린다"며 "적십자 인도주의 활동의 소중한 재원이 되는 회비 모금에 시민 여러분의 많은 관심과 적극적인 동참을 부탁드린다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

