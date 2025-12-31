국내 방송산업, 2년 연속 역성장…지상파 광고 매출 10%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방미통위, '2024년 방송산업 실태조사' 결과 발표

방송산업 전체 매출 18.8조…전년比 0.7%↓

종사자 수 2.3% 감소…지상파 감소폭 가장 커

콘텐츠 제작비는 증가…수출은 8.4% 줄어

31일 '2024년 방송산업 실태조사' 결과에 따르면 국내 방송산업 매출이 18조8320억원으로 2년 연속 역성장했다. 이미지=제미나이 제작

AD

국내 방송산업이 광고 부진과 전통 매체 침체 속에 2년 연속 역성장을 기록했다.

방송미디어통신위원회는 31일 '2024년 방송산업 실태조사' 결과를 발표하고, 지난해 국내 방송산업 전체 매출이 18조8320억원으로 전년 대비 0.7% 감소했다고 밝혔다. 방송산업 매출은 2023년 사상 처음으로 감소한 데 이어, 2년 연속 하락세를 이어갔다. 방송산업 실태조사는 방송사업자를 대상으로 매년 실시되는 국가승인 통계조사로, 매출·가입자·제작비·수출입·종사자 현황 등을 종합적으로 담고 있다.

특히 방송광고 매출 감소가 두드러졌다. 2024년 방송광고 매출은 2조3073억원으로 전년보다 7.4% 줄었으며, 지상파·PP·IPTV·위성방송 등 대부분 사업자군에서 광고 매출이 일제히 감소했다. 지상파 방송 광고 매출은 전년 대비 9.9% 감소한 8357억원으로 집계됐다

사업자별로는 IPTV와 IPTV 콘텐츠사업자(IPTV CP)만이 매출 증가를 기록했다. IPTV 매출은 5조783억원으로 1.4% 증가, IPTV CP 매출도 9263억원으로 3.1% 늘었다. 반면 지상파(-5.4%), 종합유선방송(-2.9%), 위성방송(-3.6%) 매출은 모두 감소했다.

유료방송 전체 매출은 7조2361억원으로 소폭 증가했지만, 증가율은 0.05%에 그치며 사실상 정체 상태에 들어섰다. 유료방송 매출 성장률은 2018년 8.0%에서 매년 둔화해 올해 0%대로 떨어졌다.

유료방송 가입자 수 역시 정체 흐름을 보였다. 2024년 말 기준 유료방송 가입자는 3632만 가구로 전년 대비 증가 폭이 0.04%에 불과했다. IPTV 가입자는 2135만 가구로 1.8% 늘었지만, 종합유선방송(-2.3%)과 위성방송(-2.5%) 가입자는 감소했다.

방송프로그램 제작·구매비는 증가세를 이어갔다. 2024년 방송프로그램 제작·구매비는 4조732억원으로 전년 대비 2.5% 증가했다. 제작비는 늘어난 반면, 구매비는 감소했다.

반면 방송프로그램 수출액은 6억1158만달러로 8.4% 감소했다. 지상파와 IPTV CP 수출이 줄어든 가운데, PP 수출만 소폭 증가했다. 주요 수출 상대는 해외 OTT로 전체 수출의 71.3%를 차지했으며, 국가별로는 일본·미국 순으로 비중이 높았다 .





AD

방송산업 종사자 수는 3만7427명으로 전년 대비 872명(2.3%) 감소했다. 특히 지상파 방송 종사자가 4.5% 감소하며 가장 큰 감소 폭을 기록했다. PP, IPTV CP 등 대부분 사업자군에서 인력 감소가 나타났다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>