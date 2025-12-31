국민의힘 광주시당, 내년 지방선거 출마자 윤곽 드러내

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시장 6명 경선 구도…구청장 후보군도 공개

내년 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 광주시당이 광주시장과 5개 구청장 선거에 나설 출마 예정자를 공개하며 본격적인 선거 준비에 들어갔다.

31일 정치권 등에 따르면 국민의힘 광주시당은 전날 광주시장과 각 구청장 선거 출마 예정자를 발표했다. 광주시장 선거에는 강현구 광주 동남갑 당협위원장, 김윤 광주 서구을 당협위원장, 김정현 광주 광산갑 당협위원장, 안태욱 광주시당위원장, 이정현 전 국회의원, 하헌식 광주 서구갑 당협위원장 등 6명이 당내 경선에 나설 예정이다.

특히 새누리당 시절 당대표를 지낸 이 전 의원이 광주시장 당내 후보로 출마하기로 하면서 당 안팎의 관심이 쏠리고 있다.

5개 구청장 선거에는 동구청장 김용임, 남구청장 조영탁, 북구청장 김순옥, 서구청장 김윤, 광산구청장 임범섭 등이 출마를 준비하고 있다.

국민의힘 광주시당은 내년 1월 핵심 당원 토론회를 연 뒤 출마 예정자들과 협의를 거쳐 광주지역 공약을 발표할 계획이다.





안태욱 광주시당위원장은 "민주당의 독점적 정치 구도를 타파하고, 광주에서 국민의힘이 대안 정당으로 선택받을 수 있는 중요한 선거"라며 "전 지역구에 후보를 출마시켜 1구 1명 이상 당선을 목표로 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

