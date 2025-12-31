조선대병원, CDW 기반 의료데이터 활용 단계 진입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연구 실증 중심 협력 모델 공개

연구 실증 중심 협력 모델 공개

조선대학교병원은 최근 CDW(Clinical Data Warehouse) 구축사업 완료보고회를 열고, 의료데이터를 연구와 실증으로 본격 활용하기 위한 향후 협력 방향을 공유했다고 31일 밝혔다.

이번 보고회는 임상연구정보시스템(CDW) 구축을 완료한 이후, 단순한 시스템 구축 완료를 넘어, '구축 이후 의료데이터를 어떻게 활용할 것인가'에 대한 초점을 맞추는 자리로 마련됐다.

보고회에는 병원 경영진을 비롯해 CDW 추진위원, 관계 부서, 개발기업 관계자들이 참석해 구축 성과를 점검하고, 데이터 활용 전략을 공유하는 시간을 가졌다.

병원이 구축한 CDW는 진료·검사·처방 등 주요 임상데이터를 통합·표준화한 의료데이터 인프라로 연구 활용과 의료정보 보호를 동시에 고려한 운영 체계를 갖추고 있으며 사용자 권한 관리, 접근 이력 기록, 데이터 정합성 검증(QA/QC) 절차를 통해 내부 운영 기준에 따른 안정적인 데이터 관리 구조가 가능하다.

이번 구축사업을 통해 완성된 CDW는 의료 인공지능(AI)과 디지털 헬스 분야에서 실제 임상데이터를 활용한 연구 및 기술 실증 협력을 단계적으로 추진할 계획이다.





김진호 병원장은 "CDW 구축 이후의 핵심 과제는 의료데이터를 체계적으로 활용하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "CDW 구축을 통해 의료데이터 활용을 위한 기반을 마련한 만큼, 향후 연구와 실증을 중심으로 한 협력을 점진적으로 확대해 나갈 것이다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

