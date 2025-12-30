이 대통령, 삼청동 수제비 식당서 깜짝 오찬…靑 "상인 격려하기 위한 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李 "어린 시절 수제비 많이 먹었다" 회고

오찬 후 총리 공관으로 이동해 차담회도

이재명 대통령이 30일 국무회의를 마친 뒤 김민석 국무총리, 구윤철 부총리, 위성락 안보실장, 강유정 대변인 등과 함께 청와대 인근 삼청동 거리를 걷고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 30일 청와대 인근 삼청동 식당에서 참모들과 깜짝 오찬을 가졌다. 이 대통령은 오찬 이후 김민석 국무총리의 공관으로 이동해 차담회를 갖기도 했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 이같이 밝혔다. 오찬은 이 대통령이 청와대에서 주재한 첫 국무회의 종료 후 이뤄졌다. 장소는 춘추관에서 도보 10분 거리에 있는 유명 수제비 식당으로 이 대통령은 직접 걸어서 이동했고 시민들과 함께 줄을 서 입장했다고 강 대변인은 전했다.

오찬에는 김민석 국무총리, 구윤철 경제부총리, 김영훈 고용노동부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 차정인 국가교육위원장, 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장 등이 참석했다. 이 대통령이 수제비 가게를 방문했다는 사실이 알려지자 청와대 출입기자들도 식당을 찾아와 함께 식사했다.

이 대통령은 "어린 시절 칼국수와 수제비를 많이 먹고 살았다"며 배고프고 힘들었던 시절을 회고하기도 했다고 강 대변인은 전했다.

이재명 대통령이 30일 총리 공관 내 삼청당에서 출입기자단과 차담회를 하고 있다. 연합뉴스

오찬 이후 이 대통령은 인근의 총리 공관까지 도보로 이동하며 시민들과 인사를 나눴다. 강 대변인은 이 대통령이 "새해 복 많이 받으라"고 인사를 건넸고, 사진 촬영 요청에도 응했다고 설명했다.

총리 공관에서는 이 대통령과 참모 및 기자들 간의 차담이 이뤄졌다. 이 대통령은 '한남동 관저와 청와대를 오가는 게 불편하지 않느냐'는 질문을 받고 "불편함이 없다, 총리 관저가 참 좋다"고 언급했다고 한다. 이에 동석자들이 김 총리에게 "총리 관저를 잘 지켜야겠다"고 농담을 한 것으로 알려졌다.





강 대변인은 "청와대 복귀 이튿날 이 대통령이 삼청동 동네 한 바퀴를 돌며 깜짝 오찬에 나선 건 인근에 있는 상인들을 격려하고 주민께 인사를 전하기 위한 것"이라고 설명했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

