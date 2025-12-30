울릉의 내일에 투자하다… NH농협은행 울릉군지부, 장학금 1500만원 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2009년부터 매년 장학금 기탁



지역 인재육성에 지속적 기여

울릉도에서 나고 자란 아이들이 독도만큼 단단한 인재로 성장하길 바라는 마음이 모였다.

지난 2009년부터 매년 꾸준히 장학금을 기탁해 오고 있는 NH농협은행 울릉군지부(지부장 정승욱)는 울릉군의 교육 발전과 지역 인재 육성을 위한 장학사업에 동참하고자 지난 29일 울릉군교육발전위원회(이사장 한익현)에 장학금 1500만원을 전달했다.

이날 기탁식에는 NH농협은행 울릉군지부 정승욱 지부장과 울릉군교육발전위원회 남한권 이사(울릉군수)가 대표로 참석했다.

정승욱 NH농협은행 울릉군지부장은 "지역민의 사랑을 받으며 고객과의 동반 성장을 목표로 하는 금융기관으로서, 지역사회에 보탬이 되는 농협이 되기 위해 지속적인 장학금 기탁을 실천하고 있다"며 "이번 장학금이 지역 학생들에게 작지만 의미 있는 응원이 되기를 바라며 앞으로도 지역경제 발전에 이바지함은 물론, 향후 지역사회를 이끌어 갈 우수 인재 양성을 위해 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

이에 울릉군교육발전위원회 남한권 이사는 "장기간에 걸쳐 매년 꾸준히 장학금을 기탁해 주고 계신 NH농협은행 울릉군지부에 진심으로 감사드린다"며 "울릉군교육발전위원회도 지역인재 육성을 위한 장학사업이 지역사회의 미래를 밝히는 기반이 될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"며 감사의 뜻을 전했다.

NH농협 울릉군지부는 고객가치 향상을 목표로 끊임없는 도전과 혁신을 통해 급변하는 금융 환경에 대응하고 있으며, 이러한 경영 방향이 지역 인재 육성을 목표로 하는 울릉군교육발전위원회의 취지와 뜻을 같이하고 있다. 이에 따라 2009년부터 매년 꾸준히 울릉군교육발전위원회에 장학금을 기탁하며 지역 인재 육성에 지속적으로 기여해 오고 있다.





또 NH농협은행 울릉군지부는 울릉군교육발전위원회에 이어 2026년부터 본격적으로 장학사업을 추진할 예정인 울릉군 인재육성재단에도 지속적으로 지역 인재 육성을 위한 장학금을 기탁할 예정이라고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

