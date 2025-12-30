광주 직업계고 학생 절반 '지역 취업 희망'…"취업 정보 얻긴 어려워"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주인자위 취업인식·선호도 조사

'다른 지역 일자리 좋아서'도 절반

회사 안정성·월급 중요 고려 요인

유관기관, 고졸 채용 확대 필요해

광주상공회의소 전경.

광주 지역 직업계고 학생들 중 절반이 지역 내 취업을 희망한 것으로 나타났다. 학생들은 회사의 안정성과 월급을 가장 중요하게 생각하고 있으나, 취업에 필요한 정보나 조언을 얻기는 어렵다는 반응이었다.

30일 광주지역인적자원개발위원회가 지역 내 직업계고 재학생들의 취업 인식과 선호도를 분석한 '2025년 광주지역 직업계고 취업 선호도 조사·연구' 결과에 따르면 광주지역 직업계고 학생들의 졸업 후 진로 계획 1순위는 '취업(47.7.%)'으로 나타났다. 이어 '대학 진학'은 31.3%로 조사됐다.

광주인자위는 지난 8월부터 10월까지 3개월간 직업계고 학생 310명을 대상으로 조사를 진행했다. 이번 조사는 학생들의 졸업 후 진로계획, 취업 선호 직무 및 지역, 취업결정요인, 직업훈련 수요 등을 심층 분석해 맞춤형 취업 지원 방안을 모색하기 위해 추진됐다.

졸업 후 희망 취업 지역에 대한 설문에서 응답자의 56.1%가 '광주지역'을 선택해 지역 내 취업 의지가 비교적 높은 것으로 조사됐으나 나머지 43.9%의 학생은 타지역 취업을 고려하고 있어 인재 유출 방지 대책이 여전히 필요했다.

광주 지역을 기피하는 주된 이유로는 '다른지역이 일자리도 더 많고 미래 전망도 좋아 보여서(50.7%)'와 '내가 원하는 일자리가 광주에는 없는 것 같아서(18.4%)'가 가장 높게 나타났다. 그 외 '광주에 어떤 회사들이 있는지 몰라서(6.6%)', '급여나 복지제도가 다른 지역보다 낮을 것 같아서(5.9%)' 등이 뒤를 이었다.

학생들이 취업을 결정할 때 가장 중요하게 고려하는 요인은 '회사의 안정성(56.1%)'이었으며, '월급(연봉)(49.4%)', '적성, 흥미(46.5%)', '복지제도(39.0%)', '근무시간(30.3%)', '집에서의 거리(18.1%)'순으로 나타났다.

취업하고 싶은 직종 분야는 한국고용직업분류(KECO) 중 대분류와 중분류 직종을 매칭한 결과 '설치·정비·생산직(전기?전자포함)(31.3%)'이 가장 높았고, '경영·사무·금융·보험직(21.0%)', '예술·디자인·방송·스포츠직(11.9%)', '미용·여행·숙박·음식·경비·청소직(11.0%)'등의 순이었다.

또한, 직업훈련을 희망하는 분야에서는 '경영·회계·사무관련직(16.8%)', '전기·전자관련직(15.5%)', '기계관련직(13.2%)', '문화?예술·디자인·방송 관련직(10.3%)' 등 순으로 나타났다.

학생들은 취업 준비 과정의 가장 큰 어려움으로 '취업에 필요한 정보나 조언을 얻기 어려움(29.0%)', '자격증 준비나 실습이 어렵게 느껴짐(23.9%)', '취업에 드는 시간이나 비용이 부담됨(23.9%)', '광주 지역에서 원하는 일자리를 찾기 어려움(19.7%)' 등 순으로 응답했다. 이는 정보 접근성 제고, 실습·자격 취득 지원 확대, 지역 일자리 매칭 강화 등이 필요함을 나타낸다.

직업계고 교사 60명을 대상으로 '정부 기관, 지자체, 교육청 등 유관기관으로부터 어떤 지원이 확대됐으면 하는지'에 대한 물음에는 '고졸 채용 확대 및 지원 정책 강화(54.2%)', '지역 내 기업 취업 시 다양한 혜택 제공(22.0%)', '취업 관련 교육?연수 프로그램 강화(19.0%)', '취업 행사 및 박람회 확대(4.8%)' 등의 의견을 내놓았다.

광주인자위는 이번 조사 결과를 바탕으로 ▲취업 선호 직종과 AI?에너지 등 지역 전략 산업을 연계하는 훈련과정 확대 ▲임금?복지?근무환경 개선을 통한 '질 좋은 일자리' 확산 ▲취업?훈련?기업?대학 정보를 연계한 원스톱 통합 취업 정보 플랫폼 구축 및 지원 ▲지역 기업 참여형 취업 연계 프로그램 확대 등의 정책 방향을 제시했다.





광주인자위 이후형 사무처장은 "이번 조사는 직업계고 학생들의 현실적인 취업 인식과 지역 산업의 과제를 동시에 보여주는 자료다"며 "청년이 지역에 정착하고 성장할 수 있도록 교육?산업?고용을 연결하는 정책을 지속해서 추진하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

