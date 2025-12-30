해운항만 창업지원 플랫폼 성과?… 부산항만공사, '1876 부산' 입주기업 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산항만공사(사장 송상근)가 해운항만 창업지원 플랫폼 '1876 부산' 입주사와 올해 성과공유 간담회를 열었다.

지난 29일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 열린 행사는 2025년 기술개발 주요 성과 공유 및 내년도 사업 확대계획을 공유하기 위해 2부에 걸쳐 진행됐다.

이날 오전에 진행된 1부 행사에서는 ▲ 지난 9월 소통 간담회 당시 기업별 건의사항 추진경과 공유 ▲ 코리아스타트업포럼의 스타트업 정책 소개 ▲ 1876 입주기업 주요성과 발표 ▲ 부산항만공사 송상근 사장과의 현안 논의 등이 이뤄졌다.

2025년 해운항만 창업지원 플랫폼 1876부산 간담회.

AD

오후 2부 행사에 부산지역 협업 기관과의 간담회도 마련됐다. ▲ 부산테크노파크의 2026년 지역혁신 클러스터 R&D 지원사업 소개 ▲ 부산지역산업진흥원의 창업기업 혁신성장 지원사업 소개를 통해 입주기업의 사업확장과 혁신성장을 위한 토론이 이어졌다.

또 부산항만공사가 중소벤처기업부와 공동투자를 통해 중소기업, 스타트업의 혁신성장을 지원하는 '중소벤처기업부 민관공동개발 연구과제' 사업 소개도 병행됐다. 부산항만공사는 향후 1:1 기술 상담을 통해 참여기업 대상 맞춤형 기술 지도, 기술 개발 기획연구 등도 지원할 계획이다.





AD

부산항만공사 송상근 사장은 "부산항의 창업기업들이 자유롭게 혁신기술을 개발하고 현장에서 확산할 수 있도록 체계적으로 지원하겠다"며, "플랫폼 '1876 부산'이 항만을 통한 기술개발 혁신의 성장모델로 더 확대될 수 있도록 지자체, 부산지역 유관기관과도 협업을 강화해 나가겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>