국조실 "내란 관련 구체적 제보 68건…국방 등 21개 기관 중점 조사"

국무조정실이 12·3 비상계엄 사태와 관련해 내란 관련성 검토가 필요한 구체적 제보가 총 68건 접수됐다고 30일 밝혔다.

국조실 헌법존중 정부혁신 총괄 태스크포스(TF)는 이날 보도자료를 통해 지난달 24일부터 이달 12일까지 총 3주간 총괄TF를 포함한 49개 중앙행정기관에 설치된 제보창구를 통해 이 같은 비상계엄 선포 관련 공무원 불법행위 제보가 접수됐다고 밝혔다. 검토가 필요할 것으로 판단된 68건의 제보 중 44건은 국방부 및 군, 경찰 등에 대한 것이었다.

TF가 설치된 총 49개 중앙행정기관 중 총리실을 비롯해 기재부, 외교부, 국방부, 검찰, 경찰 21개 기관에 대해서는 제보 내용을 바탕으로 중점 조사를 실시할 예정이다.

나머지 28개 기관은 이번 주 중으로 TF 활동을 조기 종료한다. 국조실 측은 "대다수의 중앙행정기관에 대해서는 내란 관련 행위에 대한 제보가 접수되지 않았다"며 "전체 제보는 당초의 우려보다 많지 않은 수준으로 판단된다"고 밝혔다.





아울러 헌법존중TF 활동이 불필요하게 장기화하지 않도록 내년 1월16일까지 전체조사를 마무리할 계획이라고 밝혔다. 국조실 측은 "헌법존중TF는 헌정질서를 확립하고, 공직사회가 안정적으로 국민의 신뢰를 회복하는 데 목적을 두고 있다"며 "남은 기간 적법절차와 객관성을 준수해 TF 활동을 진행할 계획"이라고 말했다.





